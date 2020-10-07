Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Lefkoşa Çocuk Yuvası\'na Boyama Kitabı Armağan Etti

Lefkoşa, 7 Ekim 20 : Lefkoşa Merkez Lions Kulübü heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü 2020 – 2021 Dönem Başkanı Pervin Gürler yaptığı yazılı açıklamada, yurtta kalmakta olan çocuklara Kıbrıs Medya Gurubu Kurucu Başkan Vekili Nur Nadir’in sponsorluğunda temin edilen ve kızı Lisanur adını taşıyan “Lisanur’un Maceraları” isimli 50 adet boyama kitabı armağan edildiğini kaydetti.

Pervin Gürler, Kulüp Kurucu Başkanı Ezcan Özsoy, Başkan 1. Yardımcısı Nüket Vural ile Kıbrıs Medya Gurubu Kurucu Başkan Vekili Nur Nadir adına Kerem Haser’den oluşan heyetle birlikte gittiği Çocuk Yuvası’nda yaptığı konuşmada lions kulüpleri olarak birçok hizmeti gerçekleştirirken mutluluk duyduklarını ancak en severek yaptıkları etkinliklerin çocukları mutlu edenler olduğunu belirtit.

(HUR/YIL)

