Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Lefkoşa Çocuk Yuvası\'na Boyama Kitabı Armağan Etti

Lefkoşa, 7 Ekim 20 : Lefkoşa Merkez Lions Kulübü heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti.
Pervin Gürler, Kulüp Kurucu Başkanı Ezcan Özsoy, Başkan 1. Yardımcısı Nüket Vural ile Kıbrıs Medya Gurubu Kurucu Başkan Vekili Nur Nadir adına Kerem Haser’den oluşan heyetle birlikte gittiği Çocuk Yuvası’nda yaptığı konuşmada lions kulüpleri olarak birçok hizmeti gerçekleştirirken mutluluk duyduklarını ancak en severek yaptıkları etkinliklerin çocukları mutlu edenler olduğunu belirtit.
(HUR/YIL)