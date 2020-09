Lefkoşa Merkez Lıons Kulübü “görme Engellıler Okuluna Tablet Ve Maske” Bağışında Bulundu

Lefkoşa, 8 Eylül 20 (.): Pervin Gürler Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü heyeti 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü nedeniyle Görmezler Derneği’ni ziyaret ederek öğrencilere yönelik eğitimlerde kullanılmak üzere 4 Adet Elektronik Okuma Tableti ve kumaş maske bağışında bulundu.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü adına açıklama yapan Kurucu Başkan Ezcan Özsoy, bu yıl Uluslararası Lions Kulüplerinin Küresel Hizmetlerinden Görme Aktivitesi çerçevesinde, Hasine Öztürk başkanlığında oluşturulan Görme Komitesi üyelerinin Görmezler Derneği ile kurduğu temasta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Eğitim Okulu’nda eğitim gören özel çocukların eğitimlerinde ihtiyaç duyulan gereçleri tespit ettiklerini belirtti.



“Bu çocuklarımızın eğitiminde kullanılmak üzere, Sponsorlarımız ‘Atleks Co. Ltd Direktörü Ahmet Sanver’ ve ‘ITech Trading Ltd. Direktörü Hüseyin İlker Erçen’ kanalı ile temin ettiğimiz görme engelli çocukların ihtiyacı olan eğitim gereçlerinden ikişer adet ‘Okuyucu Elektronik Tableti’ temin ettik” diyen Özsoy, “Yine okul çalışanları, eğitmenlerin ve öğrencilerin ihtiyacı olan hijyen malzemesi ve maskeyi de yerel dezenfektan ve maske imalatçı firma olan Konil & Sons Ltd. Direktörü Üyemiz Asiye Konil bizzat sizlere teslim etmek üzere buradadır. Ne mutlu bizlere ki böylesi duyarlı sponsorlarımız sayesinde güçlüyüz ve engelli çocuklarımıza karşılıksız hizmet edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.(ŞEB) FOTOĞRAFLI