Lefkoşa Merkez Lıons Kulübü “görme Engellıler Okuluna Tablet Ve Maske” Bağışında Bulundu

Lefkoşa, 8 Eylül 20 (.): Pervin Gürler Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü heyeti 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü nedeniyle Görmezler Derneği’ni ziyaret ederek öğrencilere yönelik eğitimlerde kullanılmak üzere 4 Adet Elektronik Okuma Tableti ve kumaş maske bağışında bulundu.
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü adına açıklama yapan Kurucu Başkan Ezcan Özsoy, bu yıl Uluslararası Lions Kulüplerinin Küresel Hizmetlerinden Görme Aktivitesi çerçevesinde, Hasine Öztürk başkanlığında oluşturulan Görme Komitesi üyelerinin Görmezler Derneği ile kurduğu temasta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Eğitim Okulu’nda eğitim gören özel çocukların eğitimlerinde ihtiyaç duyulan gereçleri tespit ettiklerini belirtti.
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