Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Derneği’nden Kadın Ve Sağlık Konulu Konferans...

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, 8 Mart Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle “kadın ve sağlık” konulu konferans organize etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, konuşmacı olarak Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı ve eski Başbakan Sibel Siber’in yer aldığı yemekli konferans Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleştirildi.

Konferansta Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Ezcan Özsoy ve Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Şansel Soyel de konuşma yaptı.

ÖZSOY

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Ezcan Özsoy, organizasyonu 8 Mart Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle birleştirerek “Kadın ve Sağlık” konulu konferansı organize ettiklerini belirtti.

Özsoy, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Birliği’nin federasyona dönüştürülmesi sürecinde ilk adımların atıldığı dönem Meclis Başkanı olan Sibel Siber’i yasama yönünde koyduğu katkıdan dolayı Türk Lions’unun onur ödülü olan Fahrettin Kerim Gökay Ödülü ile onurlandırdıklarını hatırlattı.

SOYEL

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Şansel Soyel de, Lions Kulüplerinin karşılıksız hizmet için var olduğunu, bu yapının uluslararası alanda da kabul gördüğünü ve federasyon çatısı altında “biz” olarak “birlikte” hareket ettiklerini belirtti.

Soyel, gerek bu hafta Beyrut’ta düzenlenecek Akdeniz Formu’nda gerekse gelecek hafta uluslararası başkan ve yöneticilerle yapılacak görüşmelerde federasyonun daha iyi konumda hizmet sunabilmesi için girişimler yapacaklarını kaydetti.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı ve Eski Başbakan Sibel Siber de, kadının doğumundan itibaren hayatının geriye kalan tüm yaşam süreci içerisinde karşılaştığı rahatsızlıkları, erkek bireylere olan zayıf ve güçlü olan yanlarını, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve bunları aşmak için verdiği mücadeleyi anlattı.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Siber’e gecenin sonunda anı plaketi ile kulüp ve federasyon bayrakları takdim edildi.

(GÖZ/SEL) FOTOĞRAFLI