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Lefkoşa Merkez Lıons İle Lefkoşa Başkent Lıons Kulüpleri, Çocuk Yuvası’na Dvd Player Ve Kettle Bağışı Yaptı.

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 : Lefkoşa Merkez Lions ile Lefkoşa Başkent Lions Kulüpleri, Lefkoşa Çağlayan Bölgesindeki Çocuk Yuvası’na DVD Player ve Kettle Bağışı yaptı.

14 Ağustos 2020 Cuma 18:29
Lefkoşa Merkez Lıons İle Lefkoşa Başkent Lıons Kulüpleri, Çocuk Yuvası’na Dvd Player Ve Kettle Bağışı Yaptı.
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Lefkoşa, 14 Ağustos 20 : Lefkoşa Merkez Lions ile Lefkoşa Başkent Lions Kulüpleri, Lefkoşa Çağlayan Bölgesindeki Çocuk Yuvası’na DVD Player ve Kettle Bağışı yaptı.
Pervin Gürler Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ve Rezan Şekerzade Başkanlığındaki  Lefkoşa Başkent Lions Kulübü heyetleri, bugün ziyaret ettikleri Lefkoşa Çocuk Yuvası Sorumlusu Melek Alp’e  teslimatı gerçekleştirdi.
PERVİN GÜRLER: “HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler “Yuvanın ve burada bulunan çocukların olası ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanınızdayız” dedi. 
REZAN ŞEKERZADE: “ANA AKTİVİTEMİZ OLARAK YUVANIN TAMİRATINI HEDEFLİYORUZ” 

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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Rezan Şekerzade de, Yönetim Kurulu Kararıyla ana aktivite olarak Yuva’nın gerek duyulan yerlerinin tamiratı ve konforunun sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.
MELEK ALP : “İYİ Kİ VARSINIZ”
Teslimatta konuşan Yuva sorumlusu Melek Alp “Her iki Kulübe de ihtiyaçlarımızın giderilmesine yönelik duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” dedi.
(AK/HÖ)              FOTOĞRAFLI
 

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