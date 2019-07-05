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Lefkoşa İzcilik Derneği’nden Ltb Başkanı Harmancı’ya Ziyaret

Lefkoşa, 5 Temmuz 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa İzcilik Derneği Başkanı Bakiye Lord ve izcileri kabul etti.

Lefkoşa İzcilik Derneği’nden Ltb Başkanı Harmancı’ya Ziyaret

Lefkoşa, 5 Temmuz 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa İzcilik Derneği Başkanı Bakiye Lord ve izcileri kabul etti.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:16
Lefkoşa İzcilik Derneği’nden Ltb Başkanı Harmancı’ya Ziyaret

Lefkoşa, 5 Temmuz 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa İzcilik Derneği Başkanı Bakiye Lord ve izcileri kabul etti.

Dernek Başkanı Bakiye Lord’a ziyarette derneğin kurucu üyeleri ile dernekte aktif olarak görev alan izci gönüllüleri eşlik etti.

Lord, ziyarette derneğe yaptığı destekten dolayı Başkan Harmancı’ya teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Ülkede izciliğe elverişli birçok alan olduğunu belirten Lord, dernek olarak amaçlarının izcilik ile çocuk ve gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu söyledi. 

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İzci gönüllülüğüyle hayat boyu devam eden bir yaşam tarzı yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Lord, ziyarette ayrıca Başkan Harmancı’ya dernekle ilgili bilgi verdi.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa İzcilik Derneği ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirterek, ortak etkinlikler ve kamplar organize edilebileceğini söyledi. 

LTB olarak gerek sportif gerekse  kültürel alanda çocuklara yönelik aktivitelere büyük önem verdiklerini vurgulayan Harmancı, bu doğrultuda kış döneminde olduğu gibi yaz döneminde de ekonomik duruma göre ücretli ve ücretsiz   kurslar düzenlediklerini belirtti. 

EMAA ile sanat kursları, Surlariçi ve Haspolat bölgelerine yönelik kurslar ve Ortaköy Spor Kulübü ile futbol kursları düzenlediklerini belirten Harmancı, LTB olarak ilerleyen süreçte izcilik alanında da çalışma yapmaya hazır olduklarını söyledi. 

(RU/ YIL)     FOTOĞRAFLI
 

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