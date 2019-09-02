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Lefkoşa Halk Dansları Festivali Sona Erdi

Lefkoşa, 2 Eylül 19 (.): 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Çağlayan Parkı’nda yer alan gösterilerle sona erdi. 

Lefkoşa Halk Dansları Festivali Sona Erdi

Lefkoşa, 2 Eylül 19 (.): 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Çağlayan Parkı’nda yer alan gösterilerle sona erdi. 

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:06
Lefkoşa Halk Dansları Festivali Sona Erdi

Lefkoşa, 2 Eylül 19 (.): 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Çağlayan Parkı’nda yer alan gösterilerle sona erdi. 

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan yazıl açıklamaya göre 5 gün boyunca Lefkoşa’da hem KKTC’den hem de yabancı ülkelerden halk dansları ekipleri ve konserlere ev sahipliği yapan festivalin kapanışında barış mesajları verildi.

Hem festival komitesi adına sahneye çıkan Salim Piyale hem de LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

SAHNE LBO LATİN ORKESTRASIYLA AÇILDI

Dün geceki kapanış programında ilk olarak sahneyi LBO Latin Orkestrası aldı. Daha sonra sırasıyla Macaristan, Türkiye, Meksika, Polonya’dan konuk ekipler ve KKTC’den GöçTaş ve Gençlik Merkezi halk dansları ekipleri sahne aldı.

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Festivalin son gecesinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ve Festival Komitesi’ni temsilen Mustafa Özgü tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.

Festival Polonya ve Meksikalı müzisyenlerin birlikte Besame Mucho şarkısını söylemesi ve geleneksel toplu festival fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

HARMANCI: “İÇ İÇE, RENK RENK, FARKLILIKLARIMIZI KABUL EDEREK BİRBİRİMİZİ ANLAMAYI BAŞARMAMIZ GEREKİYOR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, festivale yaptıkları katkılar için Cumhurbaşkanlığı, Gençlik Dairesi ve derneklere teşekkür ederek başladığı konuşmasında uzun zamanlardan sonra Çağlayan’ın festival döneminde canlandığını, bölgeye farklı bir renk geldiğini kaydetti.

Harmancı “Tüm renkleri burada kardeşçe bir arada gördük. 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı da buradan böyle çıksın. İç içe, renk renk, farklılıklarımızı kabul ederek birbirimizi anlamayı başarmamız gerekiyor ve bu barışı ilmek ilmek örmek gerekiyor.  Beş gece boyunca buram buram Kıbrıs, buram buram çok kültürlülük yaşadık. Herkese beş gece boyunca buraya katılan herkese, dansçılar/oyuncuların tümüne, tüm ekiplere ve festivalde görev alan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.”

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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