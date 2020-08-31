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Lefkoşa\'daki Surların Bir Bölümünün Temizliği Tamamlandı

Lefkoşa, 31 Ağustos 20 (TAK): Lefkoşa’daki surların Girne Kapısı\'ndan Çetinkaya Klübünün bulunduğu Zahra (Mula) Burcu\'na kadar olan bölümü ot, çalı ve ağaçlardan temizledi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:01
Lefkoşa\'daki Surların Bir Bölümünün Temizliği Tamamlandı
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Lefkoşa, 31 Ağustos 20 (TAK): Lefkoşa’daki surların Girne Kapısı'ndan Çetinkaya Klübünün bulunduğu Zahra (Mula) Burcu'na kadar olan bölümü ot, çalı ve ağaçlardan temizledi.

Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Kıbrıslı Türk Temsilcisi Ali Tuncay, yaptığı paylaşımda temizliğin tamamlandığını, bu aşamadan sonra tarihi surların bakım ve temizliğini yapma görevinin Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin görevi olduğunu kaydetti.

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Tuncay şu paylaşımda bulundu, “Güzel şeyler bu ülkede pek dikkat çekmez ama Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde UNDP'nin teknik ve Avrupa Birliği'nin finansmanıyla Girne Kapısı'ndan Çetinkaya Klübünün bulunduğu Zahra (Mula) Burcu'na kadar olan bölümünde surları işgal eden ot, çalı ve ağaçlar temizledi. Bundan sonra tarihi surların sürdürülebilir bakım ve temizliğini yapmak Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin görevi”.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin maddi, teknik ve uzman eleman yönünden güçlendirmesini dileyen Tuncay, çalışmalara katkı yapan tüm emekçi ve uzmanlara  teşekkür etti.

(FG)

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