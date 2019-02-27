Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104377
ALTIN
225.535
DOLAR
5.2893
STERLİN
7.0455
EURO
6.0236
Tiken, 8 ay hapis yatacak
TİKEN, 8 AY HAPİS YATACAK
Şahin Doğan teminata bağlandı
ŞAHİN DOĞAN TEMİNATA BAĞLANDI
Cebinden iki gram uyuşturucu çıktı
CEBİNDEN İKİ GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI
Trafik kazası: Tarlaya uçtu
TRAFİK KAZASI: TARLAYA UÇTU
banner282
Flaş Haber
Büke'den itiraf geldi
Kapat

Lefkoşa’da Uyuşturucu, Gazimağusa’da Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu… 4 Tutuklu Var

KLİMA HIRSIZLIĞINA TUTUKLAMA… ÇALINTI KLİMALARI SATIN ALAN KİŞİLERE YASAL İŞLEM

Lefkoşa’da Uyuşturucu, Gazimağusa’da Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu… 4 Tutuklu Var

KLİMA HIRSIZLIĞINA TUTUKLAMA… ÇALINTI KLİMALARI SATIN ALAN KİŞİLERE YASAL İŞLEM

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:49
Lefkoşa’da Uyuşturucu, Gazimağusa’da Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu… 4 Tutuklu Var

KLİMA HIRSIZLIĞINA TUTUKLAMA… ÇALINTI KLİMALARI SATIN ALAN KİŞİLERE YASAL İŞLEM

Lefkoşa, 27 Şubat 19 : Lefkoşa’da uyuşturucu tasarrufundan 1, Gazimağusa’da kanunsuz eser tasarrufundan 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğleden sonra polis Lefkoşa'da şüpheli gördüğü K.K.’nin (E-39) üzerinde arama yaparak yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. Zanlı şahıs tutuklandı.

Öte yandan polis dün öğle saatlerine yakın Gazimağusa’da Glapsides plajının park yerinde, S.B.’nin (E-25) aracında yaptığı aramada, Arkaik döneme ait testi, kap gibi 10 parçadan oluşan eski eser nitelikli eşya buldu. S.B. ile meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan İ.İ.(E-23) ve G.G.(E-26) tutuklandı.

KLİMA HIRSIZLIĞI

Derince’de, Yeni Erenköy Belediyesi’ne ait kültür evinden 4 tane 18 BTU'luk klima çalındı. Meselede zanlı olarak görülen O.Y.(E-35) tutuklandı. O.Y.’nin klimaları C.S.(E-56) ve E.Ç.’ye (E40) sattığı ve sahtekarlıkla para temin ettiği de tespit edildi. Hırsızlık olduğunu bildikleri halde söz konusu klimaları satın alan C.S. ve E.Ç. aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Olayın 2017’in Aralık, 2018’in Nisan ayında olduğu açıklandı.  

(RÇ/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tiken, 8 ay hapis yatacak
Tiken, 8 ay hapis yatacak
Şahin Doğan teminata bağlandı
Şahin Doğan teminata bağlandı
Cebinden iki gram uyuşturucu çıktı
Cebinden iki gram uyuşturucu çıktı
Dikkat!!! Düzeltme...
Dikkat!!! Düzeltme...
Yağışlar Hafta Başına Kadar Sürecek... Cuma Yağış Yok, Yer Yer Hafif Don Var
Yağışlar Hafta Başına Kadar Sürecek... Cuma Yağış Yok, Yer Yer Hafif Don Var
Hayvancılar Birliği Ercan Çemberindeki Eyleme Ara Verdi
Hayvancılar Birliği Ercan Çemberindeki Eyleme Ara Verdi
9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali Ertelendi
9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali Ertelendi
Sosyal Ve Ekonomik Konsey’in Xxx. Toplantısı Yapıldı
Sosyal Ve Ekonomik Konsey’in Xxx. Toplantısı Yapıldı
Oturma eylemi sonlandırıldı, yol açıldı ancak eylem sürüyor
Oturma eylemi sonlandırıldı, yol açıldı ancak eylem sürüyor
Üç sendikadan ortak açıklama
Üç sendikadan ortak açıklama

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim