Lefkoşa’da Uyuşturucu, Gazimağusa’da Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu… 4 Tutuklu Var

KLİMA HIRSIZLIĞINA TUTUKLAMA… ÇALINTI KLİMALARI SATIN ALAN KİŞİLERE YASAL İŞLEM

Lefkoşa, 27 Şubat 19 : Lefkoşa’da uyuşturucu tasarrufundan 1, Gazimağusa’da kanunsuz eser tasarrufundan 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğleden sonra polis Lefkoşa'da şüpheli gördüğü K.K.’nin (E-39) üzerinde arama yaparak yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. Zanlı şahıs tutuklandı.

Öte yandan polis dün öğle saatlerine yakın Gazimağusa’da Glapsides plajının park yerinde, S.B.’nin (E-25) aracında yaptığı aramada, Arkaik döneme ait testi, kap gibi 10 parçadan oluşan eski eser nitelikli eşya buldu. S.B. ile meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan İ.İ.(E-23) ve G.G.(E-26) tutuklandı.

KLİMA HIRSIZLIĞI

Derince’de, Yeni Erenköy Belediyesi’ne ait kültür evinden 4 tane 18 BTU'luk klima çalındı. Meselede zanlı olarak görülen O.Y.(E-35) tutuklandı. O.Y.’nin klimaları C.S.(E-56) ve E.Ç.’ye (E40) sattığı ve sahtekarlıkla para temin ettiği de tespit edildi. Hırsızlık olduğunu bildikleri halde söz konusu klimaları satın alan C.S. ve E.Ç. aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Olayın 2017’in Aralık, 2018’in Nisan ayında olduğu açıklandı.

(RÇ/HA)