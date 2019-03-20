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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Yeni Oyunu “hüzün Ana Ve Çocukları” Başlıyor

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Hüzün Ana ve Çocukları”, 22 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de prömiyer yapıyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Yeni Oyunu “hüzün Ana Ve Çocukları” Başlıyor

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Hüzün Ana ve Çocukları”, 22 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de prömiyer yapıyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:32
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Yeni Oyunu “hüzün Ana Ve Çocukları” Başlıyor

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Hüzün Ana ve Çocukları”, 22 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de prömiyer yapıyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, “Hüzün Ana ve Çocukları” oyununu, Fikret Demirağ’ın şiirlerinden Yaşar Ersoy oyunlaştırıp sahneledi.

22 Mart Cuma akşamından itibaren her Cuma ve Cumartesi saat 20.00’de sahnelenecek “Hüzün Ana ve Çocukları” oyununda, Özgür Oktay, Döndü Özata, Melihat Melis Beşe, Erol Refikoğlu ve Yaşar Ersoy rol aldı.

Dekor ve kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, Özgün müziğini İnal Bilsel, ışık tasarımını Fırat Eseri, yönetmen yardımcılığını Umut Ersoy, Ana Tanrıça Heykeli’ni Erol Refikoğlu ve Sevcan Çerkez, ışık uygulamasını Salih Kanatlı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri, dekor uygulamasını Özhan Dinler, kostüm uygulamasını Mehmet Doksöz, sahne amirliğini Mehmet Demir, afiş, broşür, fotoğraflarını Umut Ersoy yaptı.

“Hüzün Ana ve Çocukları” oyunu hakkında detaylı bilgi ve rezervasyon için 22 78 782 numaralı telefon aranabilecek.

(RU/SEL) FOTOĞRAFLI

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