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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda Gençlerden Ortak Yapım :“doğanın Çığlığı”

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun 2019-2020 sezonunda 11-14 ve 15-18 yaş gruplarıyla üçer aylık bir sürede yürüttüğü gençlik tiyatrosu ilk dönem çalışmaları sona erdi. 

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda Gençlerden Ortak Yapım :“doğanın Çığlığı”

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun 2019-2020 sezonunda 11-14 ve 15-18 yaş gruplarıyla üçer aylık bir sürede yürüttüğü gençlik tiyatrosu ilk dönem çalışmaları sona erdi. 

05 Şubat 2020 Çarşamba 16:13
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda Gençlerden Ortak Yapım :“doğanın Çığlığı”

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun 2019-2020 sezonunda 11-14 ve 15-18 yaş gruplarıyla üçer aylık bir sürede yürüttüğü gençlik tiyatrosu ilk dönem çalışmaları sona erdi. 
Lefkoşa Belediye Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, kursun sonunda dün ve bugün iki grup birlikte Gençlik Tiyatrosu Ortak Yapımı olan “Doğanın Çığlığı” isimli oyunu sahneledi.
Katılımcı gençlerin aileleri ve arkadaşlarından oluşan seyircilerin izlediği oyunun sonunda katılımcılara LBT Genel Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel ve eğitmenler İzel Seylani ile Nehir Demirel tarafından katılım belgeleri verildi. 

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“Doğanın Çığlığı” isimli oyunun Avustralya’daki yangınlardan ve doğa felaketinden etkilenen gençler ekip çalışmasıyla oluşturulduğu belirtildi. Oyunda insanoğlunun açgözlülüğü ve siyasetin bunu besleyen yapısı nedeniyle doğanın ve doğada yaşayan canlıların bedel ödemesi anlatılıyor. İnşaat sektörünü beslemek için çıkarılan yangınlarda ormanların ve içinde yaşayan canlıların acı çekmesi ve yok olması anlatılıyor. 
LBT’nin gençlere ve çocuklara yönelik tiyatro çalışmaları için ikinci dönem kayıtları sınırlı sayıdaki gruplar dolana dek mesai saatleri içinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden yapılabilecek. Detaylı bilgi 2278782 numaralı telefondan alınabilecek.
(DOĞ/ŞEB)
 

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