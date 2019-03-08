Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan İki Şehirde İki Farklı Konser

Lefkoşa, 8 Mart 19 (.): Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) 11 Mart Pazartesi günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), "Klasik Dokunuşlarla Halk Ezgileri Konseri" gerçekleştirecek.

LTB’den yapılan açıklamaya göre Oskay Hoca yönetiminde gerçekleşecek olan konserde Hasibe Aksaç (bağlama), Arkın Sayar (Vokal) ve Behiç Anibal (Vokal) solist olarak yer alacak.

Katılımın ücretsiz olacağı “Klasik Dokunuşlarla Halk Ezgileri Konseri” saat 20:00’de başlayacak.

GÜZELYURT AKM’DE TANGO GECESİ

Lefkoşa Belediye Orkestrası ayrıca 13 Mart Çarşamba günü de Güzelyurt’ta "Tango Gecesi” konseri verecek.

Oskay Hoca’nın şefliğini yapacağı konser, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi(AKM)’nde saat 20:00’de başlayacak.

Konserde, konuk solist olarak Vasfiye Çakırtaş yer alacak. Ali Denker, Fatoş Mayın, Hasan Demir ve İcran Demirkan’ın da dansları ile katkı koyacağı konsere katılım ücretsiz olacak.

(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI