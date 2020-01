Lefkoşa Belediye Orkestrası 2020 Yılının İlk Konserini 7 Ocak Salı Akşamı Verecek

Lefkoşa, 3 Ocak 20 : Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), 2020 yılının ilk konserini, 7 Ocak Salı akşamı verecek.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Şef Oskay Hoca yönetiminde ve ücretsiz olacak Oda Orkestrası Konseri, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’de saat 20.00’de başlayacak.



Konser Programı şöyle:“Ch.W.Gluck - Orpheus and EuridiceUverture *G.Ph.Telemann - Tafel Music Badinage, Flaterie, Allegresse, J.Strauss - FrühlingsstimmenValzer (Voice of Spring Waltz), D. Shostakovich - Valse No.2, J.Strauss - Blue Danube, T.Hoca – Feslikan, T.Hoca - Burning Heart, Pirates of The Caribbean, La La Land, Adios Nonino”(AK/HA)