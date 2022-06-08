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Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi

08 Haziran 2022 Çarşamba 16:22
Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi

07-08.06.2022 tarihleri, 21:00-01:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında, eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 21 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 265 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 151 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 9 araç ise trafikten men edilmiştir. Ayrıca, trafik denetimleri kapsamında kontrol amaçlı durudurulan bir araçta, tecavüzi alet bulunarak emare olarak alınmış ve bahse konu araç sürücüsü tutuklanmıştır.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 240 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 37 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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