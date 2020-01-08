Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu bölgede faaliyet gösteren pansiyonlar, işçi yatı evleri kahvehaneler, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan mekânlar kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 18 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem yapıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, 450 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 90 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu ise bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kumarhaneler kontrol edilmiş ve kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 120 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 42 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı.