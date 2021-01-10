Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanma korkusu başladı!
Kapanma korkusu başladı!
Özersay artık acemi değil
Özersay artık acemi değil
Buralar Trump’ın ruh ikizleriyle dolu
Buralar Trump’ın ruh ikizleriyle dolu
Gelin aşıları birlikte konuşalım
Gelin aşıları birlikte konuşalım
banner376

Lefkoşa ve İskele’de asayiş ile trafik denetimi yapıldı

10 Ocak 2021 Pazar 10:55
Lefkoşa ve İskele’de asayiş ile trafik denetimi yapıldı
banner337
banner351

LEFKOŞA VE İSKELE’DE ASAYİŞ İLE TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde dün akşam asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yapılan denetimler sonucunda; Lefkoşa’da faaliyet gösteren işçi pansiyonu, kahvehane, gece kulüpleri kontrol edilmiş olup herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 19 kişi tespit edildi.
Bahse konu şahıslar ve kumarhane sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı ve vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.
banner341
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 926 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 199 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.
İskele’de faaliyet gösteren 2 kumarhane, bet ofis ve eğlence merkezi kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 420 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 49 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç trafikten men edildi.

banner360
Son Güncelleme: 10.01.2021 13:13
Anahtar Kelimeler:
Trafik DenetimiIskeleLefkoşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner BM’ye Anastasiadis’i iki devletli çözüm konusunda cesaretlendirmesi çağrısında bulundu
Saner BM’ye Anastasiadis’i iki devletli çözüm konusunda cesaretlendirmesi çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanı Tatar, BM'ye iki devletli çözüm için kararlılık mesajı verecek
Cumhurbaşkanı Tatar, BM'ye iki devletli çözüm için kararlılık mesajı verecek
Lute’un bu akşam adaya gelmesi bekleniyor
Lute’un bu akşam adaya gelmesi bekleniyor
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı
Pilli: “Ailesi ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim”
Pilli: “Ailesi ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim”
İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi taleplerini Kaymakam Tororslu ile Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na iletti
İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi taleplerini Kaymakam Tororslu ile Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na iletti
Manga: “Kamu hizmetinde verimlilik ve kalitenin artması için çalışanlar arasındaki farklılıkların giderilmesi şart”
Manga: “Kamu hizmetinde verimlilik ve kalitenin artması için çalışanlar arasındaki farklılıkların giderilmesi şart”
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Brexit İngiltere’de eğitime başlamayı düşünenleri ve eğitimi devam edenleri nasıl etkileyecek?
Brexit İngiltere’de eğitime başlamayı düşünenleri ve eğitimi devam edenleri nasıl etkileyecek?
Çakıcı: “Kaynaklarımızı yaratabilir, ülkemizi cennete dönüştürebiliriz”
Çakıcı: “Kaynaklarımızı yaratabilir, ülkemizi cennete dönüştürebiliriz”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim