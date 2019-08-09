banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99289
ALTIN
265.029
DOLAR
5.4718
STERLİN
6.6574
EURO
6.1255
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
ULTRAVİYOLE RADYASYONU UYARISI!
İşçi diye geldi sapık çıktı
İŞÇİ DİYE GELDİ SAPIK ÇIKTI
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA'DA EV YANGINI
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Lefkoşa ve Güzelyurt’a bugün 5 saat elektrik enerjisi verilemeyecek

Lefkoşa ve Güzelyurt’a bugün bazı bölegelere yaklaşık 5 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.

Lefkoşa ve Güzelyurt’a bugün 5 saat elektrik enerjisi verilemeyecek

Lefkoşa ve Güzelyurt’a bugün bazı bölegelere yaklaşık 5 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.

09 Ağustos 2019 Cuma 08:30
Lefkoşa ve Güzelyurt’a bugün 5 saat elektrik enerjisi verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle;
09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında;
Eski Brt Bölgesi, Çiğdem Sokak, Yonca Sokak, Yasemin Sokak, Akalan Sokak, Niksar Sokak, Başak Sokak ve Iğdır Sokak ile civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

banner317
Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Güzelyurt’ta da Güzelyurt Oteli ile Bostancı trafik ışıkları civarına orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı-Anastasiadis görüşmesi başladı
Akıncı-Anastasiadis görüşmesi başladı
600 Bin TL’lik İkramiye ‘27316’ Nolu Bilete Çıktı
600 Bin TL’lik İkramiye ‘27316’ Nolu Bilete Çıktı
Fahri Uluçay'dan Kanser Hastaları Yardım Derneği'ne 1000 TL bağış
Fahri Uluçay'dan Kanser Hastaları Yardım Derneği'ne 1000 TL bağış
KIB-TEK “bir tıkla” fatura ödeme uygulamasının başladığını açıkladı
KIB-TEK “bir tıkla” fatura ödeme uygulamasının başladığını açıkladı
Döviz kurları
Döviz kurları
Bu asker artık ‘bizim asker’ değil mi?
Bu asker artık ‘bizim asker’ değil mi?
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2018-2019 adli yılı kapanışını gerçekleştirdi
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2018-2019 adli yılı kapanışını gerçekleştirdi
Hava durumu
Hava durumu
Gazimağusa Limanı'nda “gümrüksüz akaryakıt“ vakası
Gazimağusa Limanı'nda “gümrüksüz akaryakıt“ vakası
Özersay, Akar, Güler ve Kuvvet Komutanları İle Görüştü
Özersay, Akar, Güler ve Kuvvet Komutanları İle Görüştü

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim