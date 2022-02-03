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Lefkoşa ve Girne’de evlerinde rahatsızlanan iki kişi yaşamını yitirdi

03 Şubat 2022 Perşembe 15:45
Lefkoşa ve Girne’de evlerinde rahatsızlanan iki kişi yaşamını yitirdi

Lefkoşa sakin Ahmet Eyin (E-70) ve Girne’de sakin Georgios Tsouris (E-63) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Ahmet Eyin (E-70) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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Açıklamada, adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı kaydedildi.

Öte yandan, dün saat 16:00 sıralarında, Girne’de sakin Georgios Tsouris (E-63) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Açıklamada, adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kalp krizi, kronik akciğer rahatsızlığına bağlı solunum ve dolaşım yetmezliği sonucu olduğu tespit edildiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 03.02.2022 16:35
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