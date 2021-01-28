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Lefkoşa ve Girne’de araç muayene için ek süre…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa ve Girne ilçelerinde, belirlenen muayene takvimi içerisinde araç muayene harcını ödeyip muayenelerini yaptıramayan kişilere ek süre verilip, muayenelerini ceza ödemeden yaptırmalarının sağlanacağını duyurdu.

28 Ocak 2021 Perşembe 18:30
Lefkoşa ve Girne’de araç muayene için ek süre…
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Lefkoşa, 28 Ocak 21 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa ve Girne ilçelerinde, belirlenen muayene takvimi içerisinde araç muayene harcını ödeyip muayenelerini yaptıramayan kişilere ek süre verilip, muayenelerini ceza ödemeden yaptırmalarının sağlanacağını duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Lefkoşa ve Girne bölgelerinde egzoz emisyon testlerinin dün  itibari ile yapılamadığı ve egzoz emisyonu yapılmamış araçlara Polis Genel Müdürlüğü tarafından muayene yapılamadığı belirtildi.
Açıklamada, Lefkoşa ve Girne ilçelerinde, belirlenen muayene takvimi içerisinde araç muayene harcını ödeyip muayenelerini yaptıramayan kişilere ek süre verileceği ve muayenelerini ceza ödemeden yaptırmalarının sağlanacağını duyuruldu.

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Verilecek olan ek süre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ileriki günlerde ilan edilecek.
(FS/YIL)
 

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Son Güncelleme: 28.01.2021 19:26
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