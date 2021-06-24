Lefkoşa ve Gazimağusa’daki 4 özel hastanede yarından itibaren Sinovac aşısı yapılmaya başlanacak

SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOVAC AŞI TAKVİMİNİ AÇIKLADI
Sağlık Bakanlığı yarından itibaren Lefkoşa ve Gazimağusa’daki 4 özel hastanede daha Sinovac aşılarının yapılmaya başlanacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Sinovac aşı takvimini açıkladı.
Sinovac aşısı yaptırmak isteyen vatandaşların bakanlığa bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden https://asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt oluşturması gerekiyor.
Bakanlık açıklamasına göre aşı takvimin şöyle:
“Lefkoşa Kolan Hastanesi: hafta içi 09.00- 17.00, cumartesi -09.00 -13.00; Lefkoşa Etik Hastanesi: hafta içi -08.00 -13.00; Gazimağusa -Mağusa Tıp Merkezi: hafta içi -08.00 -17.00; Kunter Güven Hastanesi: hafta içi (12.00 -16.00 ); Lefkoşa YDÜ Hastanesi: (hafta içi 08.00-17.00 )-cumartesi-pazar ) 09.00- 16. 00; Girne Suat Günsel Hastanesi: hafta içi 08.00-17.00 –( cumartesi-pazar) – 09.00-16.00;YDÜ Hastanesi Gazimağusa Dispanseri: hafta içi 08.00-17.00; YDÜ Hastanesi Güzelyurt Dispanseri: hafta içi -08.00-17.00.”