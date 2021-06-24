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24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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Lefkoşa ve Gazimağusa’daki 4 özel hastanede yarından itibaren Sinovac aşısı yapılmaya başlanacak

24 Haziran 2021 Perşembe 17:15
Lefkoşa ve Gazimağusa’daki 4 özel hastanede yarından itibaren Sinovac aşısı yapılmaya başlanacak
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SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOVAC AŞI TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı yarından  itibaren Lefkoşa ve Gazimağusa’daki  4 özel hastanede daha  Sinovac aşılarının yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sinovac aşı takvimini açıkladı. 

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Buna göre,  Sinovac aşı randevusu SMS ile gelen kişiler için Lefkoşa Kolan Hastanesi, Lefkoşa Etik Hastanesi, Mağusa Tıp Merkezi, Kunter Güven Hastanesi’nde de  yarından itibaren Sinovac aşıları yapılmaya başlanacak.  

Sinovac aşısı yaptırmak isteyen vatandaşların bakanlığa bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden https://asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt oluşturması gerekiyor.

Bakanlık açıklamasına göre aşı takvimin şöyle: 

“Lefkoşa Kolan Hastanesi: hafta içi 09.00- 17.00, cumartesi -09.00 -13.00;  Lefkoşa Etik Hastanesi: hafta içi -08.00 -13.00; Gazimağusa -Mağusa Tıp Merkezi: hafta içi -08.00 -17.00; Kunter Güven Hastanesi: hafta içi (12.00 -16.00 ); Lefkoşa YDÜ Hastanesi: (hafta içi 08.00-17.00 )-cumartesi-pazar ) 09.00- 16. 00; Girne Suat Günsel Hastanesi: hafta içi 08.00-17.00 –( cumartesi-pazar) – 09.00-16.00;YDÜ Hastanesi Gazimağusa Dispanseri: hafta içi 08.00-17.00; YDÜ Hastanesi Güzelyurt Dispanseri: hafta içi -08.00-17.00.”

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Son Güncelleme: 24.06.2021 17:27
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