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Lefkoşa uyuşturucu!

Lefkoşa’da narkotik ekiplerinin alınan ihbar üzerine gerçekleştirdiği operasyonda ikametgâhında çeşitli türlerde uyuşturucu madde bulunan zanlı abdelaziz yahia saad mohammed ali yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa uyuşturucu!

Lefkoşa’da narkotik ekiplerinin alınan ihbar üzerine gerçekleştirdiği operasyonda ikametgâhında çeşitli türlerde uyuşturucu madde bulunan zanlı abdelaziz yahia saad mohammed ali yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Aralık 2019 Çarşamba 15:49
Lefkoşa uyuşturucu!

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurda bulunan zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin 7 Aralık tarihinde saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından kalmakta olduğu ikametgâhında yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid, yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Fadıl Metin ayrıca zanlı Ali’nin tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 13 bin TL, 4130 euro, 250 dolar ve 310 sterlin nakit para bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını emare alınan maddelerin analize gönderileceğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Uyuşturucu
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