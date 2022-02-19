Lefkoşa Türk Belediyesi’nin eski başkanlarından Burhan Yetkili hayatını kaybetti

Burhan Yetkili, 1990-1994 yılları arasında LTB Başkanı olarak görev yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Burhan Yetkili’nin vefatı nedeniyle taziye mesajları yayınladı.

CUMHURBAŞKANI TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"1990-1994 yılları arasında LTB Başkanı olarak görev yapan Burhan Yetkili’nin yaşama gözlerini yumduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Lefkoşa’ya büyük hizmetlerde bulunan müstesna insan Burhan Yetkili’ye Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

BAŞBAKAN SUCUOĞLU

Başbakan Faiz Sucuoğlu ise mesajında, “UBP’den 1990 Yılı’nda Lefkoşa Belediye Başkanlığı’na seçilen, görevi süresince, Lefkoşa için unutulmaz çalışmalar yapmış, gerek siyasette gerek iş ve sosyal yaşamda çok sevilen Burhan Yetkili’nin vefatından büyük üzüntü duydum.Nur içinde yatsın. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Maneviyatı bizler için unutulmaz değerdedir.” ifadelerini kullandı.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye Meclis üyeleri ve LTB çalışanları adına yapılan açıklamada da “1990-1994 döneminde Başkanlık yaparak şehrimize önemli hizmetleri dokunan eski Başkanlarımızdan Burhan Yetkili’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, sevenlerine ve belediyemize başsağlığı dileriz.” denildi.

GÜRCAFER

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Yetkili’nin vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Gürcafer, “yokluklar içerisinde var olmaya çalışan bu küçücük ülkemizde hepimizin yetişmesinde büyük katkıları olan bir büyüğümüzü, bir abimizi, bir duayenimizi yitirdik. Hayatı boyunca sektörümüzün gelişmesine ışık tuttu. İyi bireyler olmamızın ne anlama geldiğini öğrenmemizde emeği oldu. Hoşgörüyü, saygıyı, doğruluğu, dürüstlüğün ne anlama geldiğini ömrün buyunca bizlere anlatmakla geçti. Biz bir abimizi yitirdik. Camiamız bir duayenini yitirdi. Toplumumuz bir değerini yitirdi. Başımız sağ olsun.” İfadelerini kullandı.