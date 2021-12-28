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Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yeni yıl tatili duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’da yurttaşların yeni yıl tatilini belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptığını ve acil durumlar için tedbirleri aldığını duyurdu.

28 Aralık 2021 Salı 14:45
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yeni yıl tatili duyurusu

LTB’den verilen bilgiye göre, yeni yıl tatili boyunca, Lefkoşalılar her türlü taleplerini “Alo 185 Çözüm Hattı”na 24 saat bildirebilecek.
Zabıta ekipleri de yeni yıl tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetimleri sürdürecek.


DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK 
Yeni yıl tatili süresince Halk Sağlığı Şubesi nöbetçi ekipleri görev başında olacak ve Sağlık Üst Kurulu Kararları çerçevesinde denetimlerini sürdürecek. Bu kapsamda gıda işletmeleri, berber salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehaneleri hem genel hijyen açısından hem de söz konusu iş yerlerini Covid-19 virüsüne karşı aldığı önlemler açışından denetlenmeye devam edilecek.
LTB Temizlik Şubesi ise, rutin olarak yaptığı genel çöp toplama çalışması tatil süresince de gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek, ana arterlerdeki temizlik çalışmalarını sürdürecek.


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DEFİN HİZMETLERİ 
Yeni yıl tatilinde Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak. Defin İşlemleri için iletişim numarası şu şekilde: “Münür Avşaroğlu- 0548 8340582”
Pazar günleri Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar, 2 Ocak 2022 Pazar günü de kurulacak; tatil süresince kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığı’nda, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman su yükleyebilecekler.
Ayrıca su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, LTB kira borcu ve trafik cezası gibi ödemeler de “www.ltbonline.org” web sitesi ile Android işlemli cep telefonları ve tabletlerden “LTB Online” mobil uygulaması ile ödenebilecek. Bununla birlikte Limasol Online ve PayPoint ile de yurttaşlar LTB’ye ilişkin ödemelerini yapabilecekler.
 

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Son Güncelleme: 28.12.2021 15:59
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