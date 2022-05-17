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Lefkoşa Türk Belediyesi sivrisinekle mücadelede WALS metodu kullanmaya başladığını bildirdi

“SİVRİSİNEKLE KANSEROJEN MADDE İÇERMEYEN BİYOLOJİK MÜCADELE YAPILIYOR”

17 Mayıs 2022 Salı 12:00
Lefkoşa Türk Belediyesi sivrisinekle mücadelede WALS metodu kullanmaya başladığını bildirdi

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi, Asya Kaplan Sivrisineği gibi konteynırlarda üreyen sivrisineklerle mücadelede, dünyada kullanılan WALS metodunun ilk uygulamalarını teknik uzmanlarla birlikte geçtiğimiz hafta Lefkoşa Kabristanlığı’nda gerçekleştirdiğini bildirdi. 
LTB’den yapılan açıklamaya göre Başkan Mehmet Harmancı,  LTB’nin kanserojen madde içermeyen biyolojik mücadele yöntemi ile larva ve sinek mücadelesi yaptığını belirterek, bu yılki ihale süreci sonunda kazanan firma olan Envirotek Cyprus Trading LTD ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Ülkede biyolojik mücadelenin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığına vurgu yapan Harmancı, biyolojik mücadelenin ekonomik anlamda daha yüksek bir maliyette olmasına rağmen yurttaş ve toplum sağlığı açısından kanserojen madde içermemesi nedeniyle önemli olduğunu söyledi.
Sivrisinekle mücadelede etkin bir şekilde çalışmaların devam ettiğini ve her geçen yıl bu konuda yurttaşlardan gelen şikayet oranının düştüğünü kaydeden Harmancı, WALS Metodunun ülkede ilk kez LTB tarafından uygulandığını belirterek, bu yöntemin Chicago İnovasyonu Ödülü aldığını söyledi.
“WALS METODU DÜNYADA YAYGIN OLARAK KULLANILIYOR”
WALS uygulamasının kalibrasyonlarını ve denemelerini gerçekleştiren teknik uzmanlar, Asya Kaplan Sivrisineğinin eski otomobil lastikleri, saksı altları, mezarlıktaki suluklar gibi ufak tefek pek çok kapta üreyebileceğini belirtti.

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Şehirsel alanda bu tip yüzbinlerce kaynağın bulunabileceğine işaret eden uzmanlar, bu kaynakların tamamını tek tek tespit ederek uygulama yapmanın neredeyse imkansız olduğunu, bu nedenle WALS metodolojisinin geliştirildiğini ve konteynırda üreyen sivrisineklerle mücadele çalışmalarına WALS metodunun yeni bir çözüm getirdiğini belirttiler.
WALS metodunun Zika Virüsü, Dang Humması, Chikungunya, Batı Nil Virüsü gibi sivrisineklerden bulaşan hastalıkların önlenmesi amacıyla dünyada yaygın olarak kullanıldığını ve 2017 yılında Chicago İnnovasyon Ödülü aldığını, bu metodoloji sayesinde ulaşılması imkansız ya da tespit edilmesi zor üreme kaynaklarında da biyolojik larvasitlerle etkili mücadele gerçekleştirilebileceğinin altını çizdi.
SİVRİSİNEKLER UÇKUN HALE GELMEDEN KAYNAĞINDA KONTROL ALTINA ALINIYOR
Lefkoşa’da mezarlıkta ilk uygulaması gerçekleştirilen WALS metodolojisi, biyolojik larvasitlerin mikron damlacık boyutlarına getirilerek özel ekipmanlarla alana hacimsel uygulanması şeklinde gerçekleştirildi. 
Makine ayarlarının yapılmasının ardından Lefkoşa Türk Belediyesi ekibi tarafından demo uygulaması da gerçekleştirildi. Uygulama esnasında alanda değişik mesafelere yerleştirilen özel kartlarla damlacıkların alanda yayılma durumu tespit edildi. Böylelikle mikron düzeyindeki damlacıkların sivrisineklerin ürediği ufak tefek çok sayıda alana ulaşarak sivrisinekler uçkun hale gelmeden kaynağında kontrol altına alınmasını sağladığı görüldü.
LTB yetkilileri mezarlık alanında küçük bir uygulaması yapılan WALS metodunu ileriki zamanlarda araç üstü cihaz ile yaygınlaştırarak yıllardır sürdürdükleri biyolojik mücadelede ulaşılamayan alanlara da taşıma hedefinde olduklarını ve bu yapılabilirse uçkun ile sivrisineklere karşı yürütülen, çevreye ve insan sağlığına zararlı kimyasal uygulamalara gerek kalmayacağını belirtti.
 

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Son Güncelleme: 17.05.2022 12:50
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