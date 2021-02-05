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Lefkoşa Türk Belediyesi, hizmet verecek şubelerinde çalışma saatlerini düzenledi

05 Şubat 2021 Cuma 16:54
Lefkoşa Türk Belediyesi, hizmet verecek şubelerinde çalışma saatlerini düzenledi
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Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve 15 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olan tam kapanma kararı ile, Lefkoşa Türk Belediyesi hizmet verecek şubelerinde çalışma saatlerini düzenledi. Bu süre zarfında zorunlu temel hizmetleri aksatmadan yurttaşlarına sağlayacak olan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çalışma düzeni ve ayrıntıları şu şekildedir:

“Temizlik Şubesi rutin çöp toplama günlerinde sadece evsel atıkları toplayacaktır. Evsel atık dışındaki budama ve bahçe atıkları, inşaat atığı toplanmayacaktır. Bu nedenle, evsel atık dışındaki çöplerin bu süre içerisinde çevre ve halk sağlığı açısından çıkarılmaması önemlidir.

Tam kapanma kararı döneminde özellikle cenaze, çöp toplama, ilaçlama, su işleri ve zabıta hizmetleri, devamlılığın sağlanması açısından aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

Vezne olarak sadece LTB binasında bulunan vezne hafta içi 09.00-12.00 saatleri arasında hizmet verecektir. LTB faturalarını ödemek isteyen yurttaşlar www.ltbonline.com adresinden kredi kartı ile online ödeme yapabilecek, Android işletim sistemine sahip cep telefonlarında ise “LTB Online” mobil uygulamasından ödeme yapılabilecektir. Ayrıca, hem fatura ödeme hem de akıllı sayaç kontör yükleme işlemlerinin yapıldığı ve 24 saat hizmet veren cihazlardan da kredi kartı ile işlemler yapılabilecektir. Söz konusu cihazlar, LTB binası önü, Kemal Şemiler Caddesi, LTB Fidanlık önü, Hamitköy Atatürk Caddesi ve Haspolat Şubesi önünde yer almaktadır. LTB’nin anlaşmalı olduğu bankaların web siteleri ile mobil uygulamalarından ve ATM noktalarından da ödemeler yapılabilecektir.

Defin hizmetleri her zamanki şekilde devam edecek, cenazelere Bakanlar Kurulu kararları kapsamında sadece 1. Derece akrabalar katılabilecektir. Defin işlemleri için 0548 868 0582 numaralı telefon aranabilir.

Vidanjör hizmetleri rutin şekilde devam edecek ve bu konudaki talepler Alo 185 hattına iletilebilecektir.

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Zabıta Şubesi, Halk Sağlığı Şubesi ile Bakanlar Kurulu kararlarına uygun şekilde rutin iş yeri ve genel kontrollerine devam edecektir.

Bakanlar Kurulu kararına göre açık olan iş yerlerinin günlük dezenfekte işlemleri devam edecektir.

Su İşleri Şubesi olası patlaklar ve acil müdahale gerektiren durumlar için rutin hizmetlerine devam edecek ve bu konudaki talepler yine Alo 185 hattına 24 saat iletilebilecektir.

LTB Yaşlılar Birimi’nin diyaliz hizmeti vermeye devam edecektir. Şehirdeki büyüklerimiz herhangi bir ihtiyaçları halinde yine Alo 185 hattından Belediye’ye ulaşabileceklerdir.

LTB Kadın Sığınma Evi sunmuş olduğu tüm hizmetleri devam ettirecek ve 0542 8763030 ile 0533 8553030 numaralı telefonlardan ulaşılabilecektir.

Paylaşım Mutfağı ihtiyaçlı bireylere günde 1 öğün sıcak öğün sağlamaya devam edecektir.

Yurttaşlar belediye hizmeti kapsamına giren tüm konularla ilgili 24 saat Alo 185 Çözüm hattına ulaşabilir, LTB Facebook sayfası ile 0533 8830582 numaralı Whatsapp hattına mesaj gönderebilirler.

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