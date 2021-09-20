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Lefkoşa turizmine büyük müjde

Lefkoşa'da özellikle surlariçi bölgesindeki turizm hareketliliğine büyük katkı sağlayacak olan gölgelik projesinde ihaleye çıkılıyor.

20 Eylül 2021 Pazartesi 00:35
Lefkoşa turizmine büyük müjde

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'nın sosyal medya hesabından verdiği müjde Lokmacı sınır kapısından Bedesten'e ve Büyük Han ile Kumarcılar Hanından Saray Otel istikametine olan sokaklarda turistlerin daha rahat yürüyebilmesi için Gölgelik sistemi yapılacağını belirtti. Yaklaşık 4 Milyon Türk Lirası tutarındaki projenin finansmanı AB Kaynaklı olacağını açıklayan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ihale sonucu gölgelik projesi tamamlandığı zaman dükkanların önündeki şemsiyelerin de kaldırılarak vatandaşlarımızın daha kaliteli zaman geçirebilecekleri alanlar yaratılmış olacağını belirtti. Harmancı açıklamasının devamında projede dükkanların ön cephelerinde de düzenlemeye gidileceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
LefloşaSurlar IçiLtbMehmet Harmancı
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