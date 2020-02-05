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Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'nde çocuklara göz taraması yapıldı

Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'nde yeni alınan göz muayene cihazıyla çocuklara göz taraması yapıldı.

Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'nde çocuklara göz taraması yapıldı

Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'nde yeni alınan göz muayene cihazıyla çocuklara göz taraması yapıldı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 09:57
Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'nde çocuklara göz taraması yapıldı

Taramaya katılan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, polikliniği gezerek hastalarla sohbet etti ve ihtiyaçları dinledi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa polikliniğinin 10 branşta, yılda 75 bin kişiye hizmet verdiğini belirterek, poliklinikle ilgili tüm eksiklikleri gidermek için çalıştıklarını ve her geçen gün daha iyi hizmet verir hale geldiğini söyledi.

“Biz yapacağız değil yaptık diyoruz” şeklinde konuşan Pilli, polikliniğin ev hastalarına da hizmet götürdüğünü vurguladı.

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Pilli, bir soru üzerine, Coronavirüs’ün ortaya çıktığı günden itibaren gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade ederek, hava alanına termal kamera konduğunu ve hastanede bir karantina birimi oluşturduklarını belirtti.

Sınır kapılarında şu an tedbire gerek olmadığını çünkü yeni tip virüsün şu an için ne KKTC’de, ne Güney Kıbrıs’ta, ne de Türkiye’de görüldüğünü söyleyen Pilli,  Dünya Sağlık Örgütü’nün uygulanmasını önerdiği her türlü tedbiri almış olduklarını hatırlattı.

Ara bölgede yapılan iki toplumlu toplantılarda da gereken her şeyin yapıldığını gördüklerini, şu an için ekstra tedbir almalarını gerektiren bir durum olmadığını kaydeden Pilli, olası bir salgına da hazır olduklarını söyledi.

Pilli, halkın bu virüs konusunda rahatsız olmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını dile getirerek, “Halk da kendi üzerine düşen tedbirleri alsın kendisine iyi baksın” dedi.

Son Güncelleme: 05.02.2020 13:10
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