Lefkoşa Surlariçi’nde Latin gecesi...

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), Lefkoşa Surlariçinde “Latin Gecesi” konseri düzenledi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Bandabuliya Sahnesi'nde gerçekleştirilen ve müzikseverlerin ilgi gösterdiği konsere ST Dance Center üyeleri de katıldı.

Solist olarak Arkın Sayar, LBO müzisyenleri İbrahim Çetiner, Münür Akgör, Oytun Küskü, Oytun Ersan ve konuk müzisyenler Serhan Öncal, Gürhan Öncal, Jozi Levi, Tigin Aytaçoğlu ile Hikmet Altunbaşlıer’in birlikte sahne aldığı konserde hem Türkçe hem de İspanyolca şarkılar seslendirildi.