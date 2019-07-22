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Lefkoşa şarkı sözü yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Lefkoşa şarkı sözü yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:28
Lefkoşa şarkı sözü yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

HARMANCI: “KÜLTÜR-SANATA DOKUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen ve Temmuz ayında jüri değerlendirmesiyle sonuçlanan Lefkoşa Şarkı Sözü Yarışması’nda kazananlara ödülleri törenle takdim edildi.
LTB Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ödül töreninde, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, değerlendirmeyi yapan jüri üyeleri ve diğer yetkililer hazır bulundu.
HARMANCI
Ödül töreni öncesi basına açıklamalarda bulunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kültür-sanatta LTB’nin eski gelenekleri sürdürmek adına yapılan çalışmalara bir yenisinin eklendiğini ve Lefkoşa’nın ruhunu dinleyicilere yansıtabilecek parçalar yaratılmasına olanak sağlamak için şarkı sözü yarışması düzenlendiğini kaydetti.
Harmancı 71 başvuruyla güzel bir katılım gerçekleştiğini ve rumuz kullanılarak katılım sağlanan yarışma için objektif ve tarafsız değerlendirmeler yapıldığını belirterek, jüri üyeleri Ender Vangöl, Şevket Öznur, Hüseyin Kırmızı, Cahit Kutrafalı ve Ahmet Okan’a teşekkür etti.

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LTB’nin yol haritasında Mustafa Akıncı’nın başkanlık döneminde hayata geçen ve sonrasında çeşitli nedenlerle devam ettirilemeyen Lefkoşa Belediye Yayınlarını yeniden canlandırmanın da bulunduğunu söyleyen Harmancı, yarışmanın getirilerinden birinin de bu konunun Komitede tartışılması olacağının altını çizdi.
DERECEYE GİREN SÖZLER LBO TARAFINDAN BESTELENECEK
LTB’nin sadece tiyatro ve müzik değil hayatın her alanını etkilemeye devam edeceğini söyleyen Harmancı, öykü, beste v.b yarışmalarla kültür-sanat hayatına dokunmaya devam edeceklerini, Lefkoşa Belediye Orkestrasının dereceye giren eserlere beste yapacağını belirtti.

Daha sonra birincilik alan Arzu Arhun Topçu, ikincilik elde eden Nügen Duru ve üçüncü olan Mehmet Karayaprak’a (Nügen Duru - hem 2. hem 3.lük -) ödülleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından verildi.
Ödüllerin dağıtılmasından sonra toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
Fotoğraf çekiminin ardındansa, yarışma jürisinde de bulunan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya kendi kitabı “Öykülerle Kıbrıs Türk Halk Türküleri/Havaları” kitabını takdim etti.
 

Son Güncelleme: 22.07.2019 12:55
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