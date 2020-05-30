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Lefkoşa Sancağı'nda bölük komutanlığı yapan gazi İbrahim Davulcu hayatını kaybetti

30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:06
Lefkoşa Sancağı'nda bölük komutanlığı yapan gazi İbrahim Davulcu hayatını kaybetti
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GKK VE TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ, DAVULCU'NUN VEFATI NEDENİYLE TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Mücadele yıllarında Lefkoşa Sancağı'nda bölük komutanlığı yapan gazi İbrahim Davulcu'nun hayatını kaybettiği bildirildi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ile TMT Mücahitler Derneği, Davulcu'nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

GKK'nın mesajında, TMT'nin kahraman mücahitlerinden İbrahim Davulcu'nun vefatı dolayısıyla rahmet, yaslı ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilendi.

TMT Mücahitler Derneği'nden yayımlanan mesajda ise Lefkoşa Sancağı'nın onurlu direnişinde TMT ve mücahit saflarında bölük komutanı olarak çok zor görevleri başarı ve fedakarlıkla yerine getiren gazi Davulcu'nun vefatından duyulan üzüntü ifade edildi.

Davulcu'nun eşi ve aile efradı ile dava arkadaşlarına başsağlığı dilenen TMT Mücahitler Derneği mesajında, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Bugünlere yani bağımsız devlet aşamasına gelmemizde İbrahim Davulcu gibi kahramanlara ihtiyacımız vardı. Kıbrıs Türk halkı daima en zor süreçlerde İbrahim Davulcu gibi kahramanları yaratmaya ve bağımsız devletini yaşatmaya devam edecektir" denildi.

Son Güncelleme: 30.05.2020 19:54
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