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Lefkoşa Sanayi'de kaynak atölyesinde yangın

Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde, bu akşam, bir kaynak atölyesinde meydana gelen yangın hasara yol açtı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:45
Lefkoşa Sanayi'de kaynak atölyesinde yangın
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Polis Basın Subaylığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

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"Saat 17.30 sıralarında,  Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Elsis Kaynak atölyesinde spiral makinesi ile çalışıldığı sırada makinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.  Yangın sonucu kuru otlar ile Güçhan Ltd isimli iş yerine ait moloz ve ahşap atıkları, çinko ve USB den mamul garaj ve kullanılmaz durumdaki harç yoğurma makinesinin lastikleri yanarak zarar gördü. Yangına polis itfaiye ekipleri ve bir iş makinesi (kepçe) ile müdahale edildi. Soruşturma devam etmektedir."

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Son Güncelleme: 17.05.2021 20:23
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