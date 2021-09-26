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Lefkoşa'nın simge isimleri duvarlarda..

Lefkoşa Surlariçi’nin yaşamında kişilikleri ile şehrin simgesi haline gelmiş kişiler ve taşıdıkları değerlerin hatırlanması amacıyla, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Studio21 iş birliğinde sürdürülen ‘Hatırlamak Güzeldir’ Projesi çerçevesinde, 10 adet mural (duvar resmi) çalışması tamamlanarak Surlariçi’nin belirli bölgelerine uygulandı.

26 Eylül 2021 Pazar 13:30
Lefkoşa'nın simge isimleri duvarlarda..

 Lefkoşa Surlariçi’nin yaşamında kişilikleri ile şehrin simgesi haline gelmiş kişiler ve taşıdıkları değerlerin hatırlanması amacıyla, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Studio21 iş birliğinde sürdürülen ‘Hatırlamak Güzeldir’ Projesi çerçevesinde, 10 adet mural (duvar resmi) çalışması tamamlanarak Surlariçi’nin belirli bölgelerine uygulandı. Ayrıca “Hatırlamak Güzeldir” kısa belgeseli, Lefkoşa Türk Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarında izleyicilerle buluştu.

LTB’den verlen bilgiye göre, 2017 yılından bu yana Studio21 Direktörü Derviş G. Zeybek’in yürüttüğü proje kapsamında, 10 adet mural (duvar resmi) Surlariçi’nin belirli bölgelerine uygulandı.         

Kısa belgeseli, dijital içerik üreticisi olan Connection Cyprus adlı alternatif medya kanalı, 4 aylık çalışmanın sonunda tamamladı.

Yönetmenliğini Faik Uzuner, müziklerini ise Mete Hatay ve Onur Kasapoğlu’nun yaptığı belgeselin ekibinde; Barış Parlan, Pervin Avcı, Derviş Zeybek, Mert Afanyalı, Şaban Hafızsalim ve Sinan Çile yer aldı.

"LEFKOŞA VEFANIN DA BAŞKENTİDİR"

Başkan Harmancı belgesele ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Tarihi, kültürel ve mimari güzellikleri ile yaşanmışlığı ve yaşattıkları yanında Lefkoşa, şehirde yaşayan herkesle bir başka güzeldir. Ve Lefkoşa samimiyetin yanında vefanın da başkentidir. Hepimizin bu şehirde ortak yaşanmışlıklarımız, ortak hikayelerimiz var. Bu yaşanmışlıkların da bir yansımasıdır “Hatırlamak Güzeldir” projesi ve bu proje ile yapılan portreler. Ve bugün sanatla aynı zamanda da bu tarih şehirde yaşatılıyor.

Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali içerisinde Saffet Anibal’ın portresinin o an canlı şekilde, izleyicilerin önünde yapılması ile başlayan ‘Hatırlamak Güzeldir’ 3 yıldır devam ediyor. Bu projede şehrin yaşamdaki kişiler yer aldı ve proje halen devam ediyor. Çünkü Lefkoşa ve şehirde yaşayan herkes hatırlamanın, vefanın önemini biliyor, değerini biliyor. Belgesel arşivlerde yer alarak nesilden nesille aktarılacak.

Farklı konulardan paydaşlar ile kolektif çalışma ve iş birliğinde sürdürülen bu projede yer alan herkese, ‘Hatırlamak Güzeldir’ belgeseline katkı koyan herkese, bu projeye emek veren tüm LTB ekibine teşekkürler.”

DUVAR RESMİ YAPILAN PORTRELER   

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LTB’nin açıklamasına göre, duvar resmi yapılan Lefkoşa’nın simge isimleri şunlar:

Halil İbrahim Öztansu/Arap İbrahim, Haziran 2017, Lefkeliler Hanı

Saffet Anibal, Ağustos 2017, Çağlayan Parkı

Şefik Zağlul/Şefik Abi, Ekim 2017, Asmaaltı

Ali Özyamacı/Ali Dayı, Ekim 2017, Bandabuliya 

Ahmet Akdal/Ciğerci Ahmet , Aralık 2017, Çağlayan Parkı

Ahmet Kanan, Aralık 2017, Büyükhan

Arif Nurak/Ayakkabıcı Arif, Eylül 2018, Samanbahçe

Hüseyin Çağlayan, Temmuz 2019, Çağlayan Park

Resa Budak, Aralık 2019, Çağlayan Park

Naciye Koroğlu/Naciye Aba, Nisan 2021, Arasta

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Son Güncelleme: 26.09.2021 13:43
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