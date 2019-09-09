Törene, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, askeri erkan, dernek kurum kuruluş siyasi parti okulların yetkilileri katıldı.
09 Eylül 2019 Pazartesi 10:25
Lefkoşa'nın fethinin 449. Yıldönümü kutlandı. Kutlama töreni Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde yer aldı.
Törene, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, askeri erkan, dernek kurum kuruluş siyasi parti okulların yetkilileri katıldı.