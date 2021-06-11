Lefkoşa Muhtarları Açık Pazar tesisini inceledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Açık Pazar, Çarşı ve Etkinlik/ Organizasyon tesisinin LTB’nin en büyük öz kaynak yatırımı olduğunu kaydetti.



Lefkoşa muhtarları, haftanın 7 günü hizmet vermeye uygun şekilde tasarlanan, çarşı-pazar formatı yanında birçok alışveriş etkinliğine ve çeşitli sanatsal, sportif etkinliklere ev sahipliği yapılabilecek Merkez Lefkoşa’yı yerinde inceledi.

HARMANCI

Merkez Lefkoşa’nın tanıtımını yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, teknik detaylar yanında sosyal açıdan tesisin Lefkoşa’ya kazandıracaklarını aktardı.

Başkan Harmancı, tesisin LTB’nin en büyük öz kaynak yatırımı olduğunu, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin de yapımında katkı koyduğunu belirterek, yurttaşın nabzını tutan muhtarların görüşlerini almanın ilerleyen süreçte yapılacak düzenlemeler konusunda kendilerine ışık tutacağını söyledi.

Başkan Harmancı, katılımcı demokrasiye de uygun şekilde tüm muhtarlıklarda Açık Pazar’ın hangi gün yapılacağına ilişkin yurttaşların düşünceleri almak istediklerini de belirtti.

Açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Açık Pazar, Çarşı ve Etkinlik/Organizasyon alanı şeklinde haftanın 7 günü hizmet verecek olan Merkez Lefkoşa tesisinin tanıtımlarının devam edeceği kaydedildi.