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Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Genel Kurulu yapıldı

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nün Olağan Genel Kurul Toplantısı, dün  Colony Hotel The House Cafe’de pandemi tedbirleriyle yapıldı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 18:45
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Genel Kurulu yapıldı
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Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nün Olağan Genel Kurul Toplantısı, dün  Colony Hotel The House Cafe’de pandemi tedbirleriyle yapıldı.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden verilen bilgiye göre, yeni dönem başkanı Kibariye Güneş oldu.

Dönem Başkanı Pervin Gürler tarafından açılan toplantıda; Divan Başkanlığını Rıdvan Buzcu, Divan Başkan Yardımcılığını Ahmet Okumuş ve Divan Sekreterliğini Bülent Kaya’nın yaptı.

Levend Şenyüz Başkanlığında yürütülen 2019-20 Çalışma dönemindeki Faaliyet ve Mali Raporlar okunarak katılan delegelerin oybirliği ile aklanarak, ardından Kibriye Güneş Başkanlığındaki kulüp yeni yönetimi ve organları belirlendi.

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Kulüp yeni yöneticileri Lions Kulüpleri Eğitim Okulunda verilecek ‘Yeni Yönetici Eğitimleri’ni müteakip ‘Görev Devri Töreni’ ile 2020-21 Dönem Başkanı ve Yönetim Kurulu’ndan 1 Temmuz 2021 itibarı ile görevi devralacak.

Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Asil Üyelikler; Kibriye Güneş - Başkan, Pervin Gürler - Geçen Dönem Başkanı ve LCIF Görevlisi, Gülsüm Madi - Başkan 1. Yardımcısı, Müge Tancer - Başkan 2. Yardımcısı, Asiye Konil - Sekreter, Neşe Fellahoğlu – Sayman, Emel Erem – Kulüp Pazarlama ve İletişim Direktörü, Cevdet Kopar - Kulüp Hizmetleri Direktörü,  Ezcan Özsoy – Üyelik Direktörü,  Yedek Üyeliklere:  Bülent Kaya, Elif Özerol, Fulden Fellahoğlu. 

Denetleme Kurulu Asil Üyelikler, Ahmet Okumuş, Seyfi Koç, Kazım Erarslan, Yedek Üyeler; İsmail Kurt, Tuğşad Tülbentci,  Mustafa Güven, Konvansiyon Delegeleri Asil Üyeler; Kibriye Güneş, Pervin Gürler, Levend Şenyüz,  Yedek Üyeler: Müge Tancer, Gülsüm Madi, Asiye Konil.”

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Son Güncelleme: 28.04.2021 18:48
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