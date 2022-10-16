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Lefkoşa Maratonu İçin İlk Haftada 5 Bin 800 Kayıt Yapıldı

16 Ekim 2022 Pazar 15:30
Lefkoşa Maratonu İçin İlk Haftada 5 Bin 800 Kayıt Yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği 23 Ekim'de yapılacak Lefkoşa Maratonu'na bugün itibariyle  kayıt yaptıran kişi sayısı 5 bin 800’e ulaştı.

LTB’den verilen bilgiye göre, KKTC Atletizm Federasyonu ile işbirliğinde düzenlenen Lefkoşa Maratonu’nda 3 ayrı kategorideki yarışların başlama saatleri netleşti. 10 kilometre yarışı 23 Ekim Pazar günü saat 07.30’da başlayacak. 21 kilometre yarışı ise aynı gün saat 07.45’te start alacak. 4 kilometre halk koşusunun başlama saati ise 10.30 olacak.

Lefkoşa Maratonu’nda dereceye girenlere ödüllerinin verileceği etkinlik yine aynı günün akşamında saat 19.00’da Büyük Han’da gerçekleştirilecek.

-Kayıt yeri ve tarihleri

23 Ekim Pazar’a kadar hafta içi her gün 08.30-17.00 arası ve her Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arasında LTB binası önünde kayıt yapılabilecek.

10 km. ve 21 km. için son kayıt tarihi 21 Ekim Cuma saat 17.00, 4 km için son kayıt tarihi 23 Ekim Pazar ve 07.30-09.30 saatleri arasında kayıt yapılabilecek.

İnternet üzerinden kayıtlar www.lefkosamaratonu.com adresinden yapılabilecek.

10 kilometre yarışına katılmak isteyen 16-18 yaş arası katılımcılar sporcu lisansı veya ailelerinden izin belgesi veya doktor raporu getirmeleri gerekiyor.

21 kilometre koşusuna 18 yaş ve üzeri olan herkes kayıt yaptırabilecek.

-Bu kez Yaşam Merkezi için koşulacak

Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl elde edilen gelir, LTB’nin yıllardır şehirdeki büyüklerin evlerine götürdüğü ve ihtiyaçlarına göre genişlettiği hizmetlerini bir çatı altına toplayacağı yeni Yaşam Merkezi için kullanılacak.

-Şampiyon atlet Ramil Guliyev 21 Ekim’de gelecek

Lefkoşa Maratonu’na bu yıl Türkiye’nin rekortmen atletlerinden Ramil Guliyev yanında Türkiye ve dünyadaki maratonlarda önemli başarılar elde etmiş koşucular da katılacak. Guliyev, 21 Ekim Cuma günü KKTC’ye gelecek ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından kabul edilecek

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Son Güncelleme: 17.10.2022 00:00
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