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Lefkoşa Kuzey yolunda korkutan kaza

31 Ekim 2022 Pazartesi 11:14
Lefkoşa Kuzey yolunda korkutan kaza

Sabah saatlerinde Kuzey Lefkoşa yolunda işe giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Olayda can kaybı yok, kamyonetten sızan mazot yola aktı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor (MHA)

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