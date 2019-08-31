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Lefkoşa Kupası Küçük Kaymaklı’nın...

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) ev sahipliğinde ve Nicosia Finans’ın sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen Lefkoşa Kupası, oynanan üçüncülük ve final maçının ardından tamamlandı.

Lefkoşa Kupası Küçük Kaymaklı’nın...

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) ev sahipliğinde ve Nicosia Finans’ın sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen Lefkoşa Kupası, oynanan üçüncülük ve final maçının ardından tamamlandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 07:24
Lefkoşa Kupası Küçük Kaymaklı’nın...

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) ev sahipliğinde ve Nicosia Finans’ın sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen Lefkoşa Kupası, oynanan üçüncülük ve final maçının ardından tamamlandı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, ilk günün mağlupları Hamitköy ve Göçmenköy, Hamitköy Esat Erdoğmuş Sahası’nda karşı karşıya geldi. Göçmenköy ilk yarısını yenik kapadığı maçı 4-3 kazandı.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Osman Özpaşa’nın yönettiği Küçük Kaymaklı-Yenicami maçının başlama vuruşunu LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptı. Final maçını Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı da takip etti.

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Küçük Kaymaklı, ilk kez düzenlenen Lefkoşa Kupası’nı 4-1’le kazandı.

Tüm takımlara kupa takdimi yapıldı

Maçın ardından kupa törenine geçildi. Şampiyon Küçük Kaymaklı’ya kupasını LTB Asbaşkanı Akın Aktunç verdi. Kaptan Hüseyin Adal ve oyuncular sezona kupa ile başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadılar. İkinci Yenicami’den kaptan Tansel ve teknik adam Özgü Bayraktar’a kupasını KTSYD Asbaşkanı Şükrü Burağan ve KTSYD Eski Başkanı Ogün Genç Kaçmaz birlikte verdiler. Turnuva üçüncüsü Göçmenköy kaptanı Kemal Uçaner kupasını Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı’dan alırken, hakemlere plaketlerini MHK Başkanı Sadık Özbilgehan verdi.


 

Son Güncelleme: 31.08.2019 10:37
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Kupası
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