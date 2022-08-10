Lefkoşa Kuğulu Parkta anlamlı etkinlik yapılıyor

LEFKOŞA KUĞULU PARKTA ANLAMLI ETKİNLİK

Ergün YAHAT

SOKAKLAR ŞİİRLER ŞARKILAR SANAT İLE GÜZEL"

Şair yazar Feyzan Korur'un projelerinden bir yenisi daha Lefkoşa Kuğulu parkta 12 Ağustos Cuma günü 11.00 /19.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.2017 yılında ilki, ikincisi Girne'de gerçekleşen "Sanat Sokakta" projenin yaratıcısı Feyzan Korur 12 Ağustos Kuğulu Park ta projesinin yeniden hayat bulacağını ifade etti...

Lefkoşa Türk Belediyesi büyük katkıları, İpek Denizli Sanat Atölyesinin desteği sanatın tüm dalları ve kültürel değerlerin de yer alacağı festivalin organize komitesinde Serkan Soyalan, İpek Denizli de görev alarak hazırlıklara devam ediliyor...

Feyzan Korur sanatın ve kültürel değerlerin varlığının önemini dile getirirken herkesin yaşadığı topluma sorumlulukları vardır bizlerde bu sorumluluk çerçevesinde hareket ederek sokak etkinlikleri ile halk ile sanatı buluşturarak dikkat çekmeye gayret ediyoruz...

Sanat toplumun huzurudur, estetiğidir ve tarihi şekillendiren değerlerdir...

Organize edilen etkinlikte "Sevgi ile Sanat'a" el basma panosu yer alırken Özge Yücesoy'un sosyal projesi #yenidenbaşlayalım yer alacak...

Ekoloji, sanat ve kültürün sokakta yaşatılacağı saat 11.00-19.00 arası olacak festivale Citta Slow belediyelerin bazı ürünleri de yer alacaktır .Atakom tarafından çocuklara dondurma ücretsiz dağıtılacaktır.