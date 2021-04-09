banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ın yükü daha ağır
Tatar’ın yükü daha ağır
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
banner376

Lefkoşa Kızılbaş Bölgesi’ne yapılacak Esin Leman Lisesi’nin temeli törenle atıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Esin Sanver Arık arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Esin Sanver Arık ve ailesi tarafından Domuzcular Burnu Çemberi yakınlarında yaptırılacak lise,  Bakanlığa hibe edilecek. 

09 Nisan 2021 Cuma 11:30
Lefkoşa Kızılbaş Bölgesi’ne yapılacak Esin Leman Lisesi’nin temeli törenle atıldı
banner337

Projeye göre iki katlı okulun,  2400 metre kare kapalı alanı, 4’ü branş derslere ayrılmak üzere 24 sınıfı, kapalı spor salonu, açık spor alanları, 40 öğretmen kapasiteli öğretmen odası, kafeteryası ve engelli öğrenciler için asansörü olacak. 
Okul için yapılan temel atma törenine, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Esin Sanver Arık, eşi Sadık Arık ve bazı bürokratlar katıldı. 


AMCAOĞLU
Tören esnasında konuşan Bakan Amcaoğlu, eğitime ve çocukların geleceğine yapılan her bir katkının, özellikle Esin Sanver Arık ve eşinin göstermiş olduğu hassasiyetin ve geleceğe yönelik yaptıkları yatırımların önemine değindi. 
Amcaoğlu, “Okuldaki her bir tuğla, çocuklarımızın geleceği için mihenk taşı olacaktır. Özellikle bir ebeveyn olarak, bir baba olarak, daha sonra da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak, sizlere teşekkür ediyorum” dedi. 


banner341
ESİN SANVER ARIK
Esin Sanver Arık da, bu şekilde eğitim pınarına bir avuç su kattığına inandığını söyledi. 
Kendi finansmanı ile gerçekleştirdiği bu çalışma için ayrı bir gurur ve heyecan yaşadığını belirten Arık, okulun konumunun çok güzel bir yerde olduğunu kaydetti ve katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.
Arık, “Ben okumayı çok severdim, umarım tüm çocuklar da benim gibi sever. Çalıştıkça her şey elde edilebilir. Her mevkiye gelinebilir. Mühim olan istek ve azim” dedi. 
 

banner360
Son Güncelleme: 09.04.2021 11:55
Anahtar Kelimeler:
Esin Leman Lisesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Erken çocukluk eğitiminde dijital dönüşüm eğitimleri” yoğun katılımla gerçekleşti
“Erken çocukluk eğitiminde dijital dönüşüm eğitimleri” yoğun katılımla gerçekleşti
KIB-TEK’te sistem arızası
KIB-TEK’te sistem arızası
Prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenleniyor
Prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenleniyor
Bu akşam fırtına bekleniyor
Bu akşam fırtına bekleniyor
YDP’nin 3. Olağan Kurultayı yarın yapılıyor
YDP’nin 3. Olağan Kurultayı yarın yapılıyor
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Sağlık Bakanlığı'ndan duyurdu!
Sağlık Bakanlığı'ndan duyurdu!
UBP'de yarın seçim günü
UBP'de yarın seçim günü
Kuşkor: "Yarasalar elektrik hattı kurbanı.. KIB-TEK tedbir almalı"
Kuşkor: "Yarasalar elektrik hattı kurbanı.. KIB-TEK tedbir almalı"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim