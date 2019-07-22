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Lefkoşa İzcilik Derneği (li-der) Lefke’de kamp düzenledi

Lefkoşa İzcilik Derneği (li-der) Lefke’de kamp düzenledi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:55
Lefkoşa İzcilik Derneği (li-der) Lefke’de kamp düzenledi

Lefkoşa İzcilik Derneği (Lİ-DER), Lefke’de kamp düzenledi.
Dernek Başkanı Bakiye Lord tarafından yapılan açıklamaya göre, “Ülkemizi Tanıyalım” sloganıyla düzenlenen izci kamplarının ilki, Lefke ilçesinde 35 izci ve 5 lider ile düzenlendi. Kampta izciler Lefke Gazi Lisesi’nde konaklayarak 3 günlük kamp yaptı.
Yaşları 10 ile 20 arası izcilerle düzenlenen kamptaki amacın, ülkeyi tanımak tarihi ve kültürel mirasları yerinde yaşayarak öğrenmek olduğunu belirten Lord, yapılacak tüm kampların sonunda çıkarılacak izci gazetesinde gençlerin gözlem ve röportajlardan oluşan yazılar ve fotoğrafların yer alacağını söyledi.

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Kampa katılanlardan birçoğunun hiç Lefke’ye gitmemiş olmasına ve oraya olan hayranlıklarına işaret eden Lord, gençlerin oradaki eski maden işçileri ile çeşitli söyleşiler de yaptığını belirtti.
Özellikle Lefke bölgesinin zengin tarihi ve ülkedeki en çok narenciye üretiminin olduğuyla ilgili bilgiler alan gençlere Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın yardımcı olduğunu ifade eden Lord, Ağustos ve Eylül aylarında ise Yenierenköy ile Tatlısu’da yapılacak olan kamplarla gençlere ülkeyi gezi ve gözlemle tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

 

Son Güncelleme: 22.07.2019 11:08
Anahtar Kelimeler:
Lİ-DERLefkoşa Izcilik Derneği
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