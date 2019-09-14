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Lefkoşa İzcilik Derneği “7’den 70’e Sonbahar Pikniği” düzenledi

Lefkoşa İzcilik Derneği “7’den 70’e Sonbahar Pikniği” düzenledi

14 Eylül 2019 Cumartesi 07:23
Lefkoşa İzcilik Derneği “7’den 70’e Sonbahar Pikniği” düzenledi

Lefkoşa İzcilik Derneği (Lİ-DER), “7’den 70’e Sonbahar Pikniği” düzenledi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, piknik, dün, Taşkent Piknik Alanı’nda yer aldı.
Açıklamada, Lefkoşa İzcilik Derneği (Lİ-DER)’in yaz tatili kamp etkinliklerinin sonuncusunu sosyal sorumluluk ile kapattığı belirtildi ve genç izcilerin dün, 7’den 70’e Sonbahar Pikniği’yle yaşlıları mutlu ettiği kaydedildi.

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Açıklamada, şöyle dednidli:
“Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Evi sakinleri ile dernekteki izcilerimizin  biraya geldiği piknikte Acapulco Otel’in sponsorluğundaki yiyecekler ikram edildi. Konuk olan yaşlılarımız ile gençlerimiz birlikte şarkılar söyleyip sohbetler etti. En önemlisi de yaşlılarımızın okul anılarını ve çocukluklarını gençlere anlatması ile duygu dolu anlar yaşanmasıydı. 
Derneğimizdeki gençler, yaşlılara verdikleri önemi yaptığımız piknikte vurguladı. Yaşlılığın, topluma yön veren, geleceğe ve geleceğin nesline ışık tutacak bir meşale olarak gördüklerini ifade eden dernek başkanı, bir toplumun hafızası olarak geleneklerini, manevi değerlerini kuşaktan kuşağa aktaran yaşlıların gençlerimizle ayni ortamda olmalarını ve onların anılarını dinlemelerini ve vakit geçirmeleri bizim için çok güzel anılara vesile oldu.” 
 

Son Güncelleme: 14.09.2019 10:37
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