Lefkoşa İlçesinde Harup Ve Zeytin Hasadı Başlama Tarihleri Açıklandı

Lefkoşa, 2 Eylül 20 : Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde Harup ve Zeytin hasadı tarihlerini açıkladı.
Buna göre, harup toplama tarihi 5 Eylül, zeytin toplama tarihi ise 12 Eylül olarak belirlendi.
(EMR/HÖ)
Lefkoşa, 2 Eylül 20 : Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde Harup ve Zeytin hasadı tarihlerini açıkladı.
Lefkoşa, 2 Eylül 20 : Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde Harup ve Zeytin hasadı tarihlerini açıkladı.
Buna göre, harup toplama tarihi 5 Eylül, zeytin toplama tarihi ise 12 Eylül olarak belirlendi.
(EMR/HÖ)