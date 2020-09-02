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Lefkoşa İlçesinde Harup Ve Zeytin Hasadı Başlama Tarihleri Açıklandı

Lefkoşa, 2 Eylül 20 : Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde Harup ve Zeytin hasadı tarihlerini açıkladı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 13:10
Lefkoşa İlçesinde Harup Ve Zeytin Hasadı Başlama Tarihleri Açıklandı
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Lefkoşa, 2 Eylül 20 : Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde Harup ve Zeytin hasadı tarihlerini açıkladı.

Buna göre, harup toplama tarihi 5 Eylül, zeytin toplama tarihi ise 12 Eylül olarak belirlendi. 

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Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, belirtilen tarihten önce harup veya zeytin toplamaya başlayan kişiler hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.

(EMR/HÖ)

 

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Son Güncelleme: 02.09.2020 14:10
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