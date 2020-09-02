Lefkoşa İlçesinde Harup Ve Zeytin Hasadı Başlama Tarihleri Açıklandı

Lefkoşa, 2 Eylül 20 : Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde Harup ve Zeytin hasadı tarihlerini açıkladı.

Buna göre, harup toplama tarihi 5 Eylül, zeytin toplama tarihi ise 12 Eylül olarak belirlendi.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, belirtilen tarihten önce harup veya zeytin toplamaya başlayan kişiler hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.

(EMR/HÖ)