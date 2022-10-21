banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İskele’de iş kazası: Bir işçi hayatını kaybetti
İskele’de iş kazası: Bir işçi...
Son 5 yılın yangın bilançosu!
Ateşli silah parçasını yurt dışına çıkarmak isterken tutuklandılar!
Ateşli silah parçasını yurt dışına...
İki ayrı bölgede hırsızlık!
İki ayrı bölgede hırsızlık!
Sahte kimlikle suçüstü yakalandı!
Sahte kimlikle suçüstü yakalandı!
banner404

Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu Toplandı

21 Ekim 2022 Cuma 10:30
Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu Toplandı

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, İlçe Emniyet Kurulu'nun dün toplanarak, ilçedeki denetimler ve alınması gereken tedbirleri görüştüğünü kaydetti.

 

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açılamaya göre,  İlçe Emniyet  Kurulu'nda  görüşülen konular şöyle:

 

“Doğal afetler konusunda; Dünyada  olduğu  gibi  ülkemizde  de  sel  baskınlarında  artış

yaşanmasının beklendiğini dolayısı ile Belediyelerimiz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve

teknik  dairelerimizin  sel  baskınlarının  yaşanmaması  için  gerekli  tüm  tedbirleri  önceden

almasının  önemini  ve  sel  baskınları  sırasında  anında  ve  hızlı  bir  şekilde  müdahalede

bulunulması için yapılması gerekenler görüşülmüştür.

 

-Belediyelerimizin  sorumluluk  alanına  giren  bölgelerdeki  derelerin,  köprü  ve

menfezlerin    gerekli  tüm  temizlik  ve  bakımlarının  yapılmış  olduğu  belirtilmiştir.  Ancak

herhangi  bir  sel  baskınlarının  yaşanmaması  için  rutin  denetimlerin  tekrardan  yapılacağı

kararlaştırılmıştır. 

 

Ayrıca  tüm  birimlerde  araç  gereçlerin  ve  müdahale  ekip  personelinin

herhangi bir olaya hemen  müdahale edecek şekilde hazır olması yönünde gerekli hassasiyetin gösterilmesi  gerektiği  kararı  alınmıştır.  Sel  basınlarında  acil  ihtiyaç  duyulan  araç  gereç  ve teçhizat,  sel  baskınları  sırasında  alçak  su  seviyelerine  hemen  müdahale  edebilen  küçük dalgıçların alınması konusunda Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın yapacağı ön araştırma sonrasında  Belediyeleri  yeniden  bilgilendirmek  üzere  haftaya  toplantı  düzenlenmesi konusunda karar alınmıştır.

 

- İşletmelerin  kış  döneminde  açık  kalma  süreleri  özel  izinlendirmelerinin  offlicence

işletmelerin saat 03.00 diğer işletmelerin ise en fazla saat 01.00 ile sınırlandırılmasının meskun mahallelerden gelen şikayetler, trafik kazaları ve güvenlik yönünden olumlu olacağı yönünde hemfikir olunmuş ve kapanış saatlerinin saat 01.00 olması kararı alınmıştır.

 

-  İşyerlerinin denetimleri Belediyeler ve Polis Müdürlüğü tarafından  rutin  olarak  yapıldığı

vurgulanmıştır.

 

-  Piyasada  ürün  fiyatları  konusunda  bir  istikrarın  bulunmadığı  bu  yönde  vatandaşların

mağduriyet  yaşadığı  belirtilmiş  olup,  bu  konuda  gerekli  yasal  düzenlemelerin  eksik  olduğu vurgulanmıştır.”

banner360
Son Güncelleme: 21.10.2022 10:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Koşulları Nedeniyle Ara Verilen Hatay KKTC Deniz Otobüsü Seferlerine, Nisanda Yeniden Başlanması Planlanıyor
Hava Koşulları Nedeniyle Ara Verilen Hatay KKTC Deniz Otobüsü Seferlerine, Nisanda Yeniden Başlanması Planlanıyor
Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu Ve Kültür Günü Etkinliğinin Yedincisi Yarın Gerçekleştiriliyor
Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu Ve Kültür Günü Etkinliğinin Yedincisi Yarın Gerçekleştiriliyor
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği: “Çok Basit Tedbirler, Talimatlar, Kontrol Ve Denetimlerle Kazaların Önüne Geçmek Mümkün“
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği: “Çok Basit Tedbirler, Talimatlar, Kontrol Ve Denetimlerle Kazaların Önüne Geçmek Mümkün“
İskele'deki ölümlü iş kazasıyla ilgili 4 tutuklu
İskele'deki ölümlü iş kazasıyla ilgili 4 tutuklu
Karyolları Dairesi'nden yol çizim çalışması uyarısı
Karyolları Dairesi'nden yol çizim çalışması uyarısı
HADO'nun KKTC Seferlerine Ara Verildi
HADO'nun KKTC Seferlerine Ara Verildi
İskele’de iş kazası: Bir işçi hayatını kaybetti
İskele’de iş kazası: Bir işçi hayatını kaybetti
Meclis Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi Toplandı
Meclis Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi Toplandı
CTP Güzelyurt Hastanesi Önünde Basın Açıklaması Yaptı
CTP Güzelyurt Hastanesi Önünde Basın Açıklaması Yaptı
Trafiğe kapalı yol
Trafiğe kapalı yol

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim