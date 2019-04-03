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Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki 145 köpeğin aşısı yapıldı

Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki 145 köpeğin aşısı yapıldı

03 Nisan 2019 Çarşamba 07:44
Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki 145 köpeğin aşısı yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kontrolündeki Lefkoşa Hayvan  Barınağı’ndaki 145 köpeğin karma aşıları yapıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, barınağın  iyileştirilmesi ve hijyen şartlarının yükseltilmesi çalışmalarının ardından şimdi de barınakta bulunan köpeklerin hastalıklara karşı düzenli aşıları yapılıyor.

Gönüllü veterinerle birlikte, Lefkoşa Barınağı’nda bulunan 145 köpeğe, yıllık yapılması gereken karma aşı uygulaması yapıldı. Bunun yanı sıra barınaktaki köpeklere dış parazit hapları da verildi.

Açıklamada, geçen yıllarda ülkede ortaya çıkan Gençlik Hastalığı’na (Distemper) karşı önlem olan ilgili aşılamayı yurttaşların da köpeklerine yapmaları gerektiği vurgulanırken, kene ve  pire ile de ilgili tedbirlerin alınmasının  hayvan sağlığı için önemli olduğu belirtildi.

Öte yandan, 2019 yılı için köpeklerin ruhsatlarının da çıkarılması gerektiği,  LTB’nin başlattığı ‘Satın Alma Sahiplen’ projesi kapsamında mart ayı içerisinde Lefkoşa Barınağı’ndan 22 köpeğin sahiplendirildiği bildirildi.

Son Güncelleme: 03.04.2019 11:09
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