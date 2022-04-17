Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda aşılamalar yapıldı

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB’nin barınakta görevli personelinin de yardımıyla gerçekleştirilen aşılama sayesinde olası salgınlar önlenirken, barınaktaki hayvanlara sunulan sağlıklı ve güvenli ortamın devamı sağlanıyor.

SAHİPLENDİRİLMELER DEVAM EDİYOR

LTB Sevimli Dostlar Ekibi, barınaktaki hayvanlara yuva ve koruma sağlamakla beraber, sadece barınma ve beslenme ihtiyaçlarıyla değil, aynı zamanda kayıt işlemleri, sağlık kontrolleri, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirilmeleri ile de ilgilenen bir merkez olarak hizmet veriyor.

Lefkoşa Hayvan Barınağı kapasitesi kapsamındaki hayvanlara yuva bulunana kadar hizmet veriliyor. Barınaktan sahiplenilen her hayvan, sokaktaki başka bir hayvanın yuva bulana kadar barınakta kalabilmesini sağlıyor.

LTB Sevimli Dostlar ekibinin çalışmaları www.ltbsevimlidostlar.com web sitesinden ve “LTB Sevimli Dostlar” Facebook sayfasından takip edebiliyor.

Ayrıca, yine www.ltbsevimlidostlar.com sitesinden, sahiplenilebilecek hayvanların fotoğraflarıyla bilgilerine ulaşılabilirken aynı zamanda hem sokaktaki hem de barınaktaki hayvanların ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanabiliyor.

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde (LTB atölyeler yanı) bulunan Lefkoşa Hayvan Barınağı hafta içi her gün 12.00-14.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Ayrıca, hayvan sahiplenmek isteyenlerin 0533 868 3377 numaralı telefondan Emre Batunlu’ya ulaşabilecekleri belirtildi.