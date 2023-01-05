Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda trafik kazası

Aracıyla takla atan sürücü hastaneye kaldırıldı
Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda bu sabah 07.30 sıralarında yaşanan trafik kazasında, 37 yaşındaki Mehmet Albistan, yönetimindeki CF 222 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla attı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Albistan’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki tedavisi halen sürüyor.