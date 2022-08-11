banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Mağusa'da uyuşturucu operasyonu, 1 kişi tutuklandı
Mağusa'da uyuşturucu operasyonu
46 yaşında hayatını kaybetti
46 yaşında hayatını kaybetti
Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde kaza!
Yine trafik kazası
Cevapsız sorular tamamlanmayan dosyalar!
Cevapsız sorular tamamlanmayan dosyalar!
Prim destek ödemeleri için başvurular başladı
Prim destek ödemeleri için başvurular...
banner405

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde kaza!

Bugün saat 01.00 sıralarında, Gönyeli’de, Lefkoşa - Güzelyurt Ana yolu üzerinde bir aracın motosiklet sürücüsüne çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı, araç sürücüsü tutuklandı.

11 Ağustos 2022 Perşembe 12:59
Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde kaza!

Bu sabah saat 01.00 sıralarında, Gönyeli’de, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Halis COŞĞUN (E-26), 116 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ES 307 plakalı salon araç ile batı istikametine seyrettiği sırada, öğretmen evleri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden Amir KHAN (E-31) yönetimindeki PN 685 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Amir KHAN kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Halis COŞĞUN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üstel: Mavi Vatan ile gurur duyuyoruz
Üstel: Mavi Vatan ile gurur duyuyoruz
Çalışma yasağını takanda yok denetleyen hiç yok
Çalışma yasağını takanda yok denetleyen hiç yok
Cevapsız sorular tamamlanmayan dosyalar!
Cevapsız sorular tamamlanmayan dosyalar!
Beklenen ödemeler yapıldı
Beklenen ödemeler yapıldı
Prim destek ödemeleri için başvurular başladı
Prim destek ödemeleri için başvurular başladı
Döviz kurları
Döviz kurları
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC'ye döndü
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC'ye döndü
Polis telefonla dolandırıcılık yapanlara karşı yeniden uyardı
Polis telefonla dolandırıcılık yapanlara karşı yeniden uyardı
Tatar: “Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'yle İlgili Akdeniz'deki Gelişmelerle KKTC'nin Statüsü Yükseldi, Bu Bize Güç Kazandırdı“
Tatar: “Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'yle İlgili Akdeniz'deki Gelişmelerle KKTC'nin Statüsü Yükseldi, Bu Bize Güç Kazandırdı“
Halil İnönü hayatını kaybetti
Halil İnönü hayatını kaybetti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim