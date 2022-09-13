banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
CTP MYK seçildi
CTP MYK seçildi
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Esentepe'de feci olay; 1 yaralı!
Esentepe'de feci olay; 1 ağır...
Lefkoşa'da olaylı gün... Sopalarla adam dövdüler!
Lefkoşa'da olaylı gün!
Cezaevi'ne uyuşturucu sokmaya kalktı!
Cezaevi'ne uyuşturucu sokmaya kalktı!
banner405

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda kaza! Araç takla attı

13 Eylül 2022 Salı 14:45
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda kaza! Araç takla attı

Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kazada yaralanan olmazken, bir köpek telef oldu.

Olay saat 10.30 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa  anayolu üzerinde, Sabriye Özen Sayım’ın (K-33) yönetimindeki PV 233 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, yola atılan başıboş köpeğe çarpması sonucu meydana geldi.

Sayım yönetimindeki araç, köpeğe çarptıktan sonra yolun solunda bulunan beton duvara çarpıp, ardından orta refüje girip takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 13.09.2022 17:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP MYK ile Parti Meclisi bugün toplanıyor
UBP MYK ile Parti Meclisi bugün toplanıyor
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Lefkoşa'da olaylı gün... Sopalarla adam dövdüler!
Lefkoşa'da olaylı gün... Sopalarla adam dövdüler!
Cezaevi'ne uyuşturucu sokmaya kalktı!
Cezaevi'ne uyuşturucu sokmaya kalktı!
Döviz kurları
Döviz kurları
CTP MYK seçildi
CTP MYK seçildi
Muhtar isyan etti Alaniçi köyü sinek istilasında
Muhtar isyan etti Alaniçi köyü sinek istilasında
CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy oldu
CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy oldu
Muhaceret Dairesi Müdürlüğü'ne Erhan Akar atandı
Muhaceret Dairesi Müdürlüğü'ne Erhan Akar atandı
Esin - Leman Lisesi Düzenlenen Törenle Açıldı
Esin - Leman Lisesi Düzenlenen Törenle Açıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim