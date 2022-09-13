Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda kaza! Araç takla attı

Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kazada yaralanan olmazken, bir köpek telef oldu.

Olay saat 10.30 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde, Sabriye Özen Sayım’ın (K-33) yönetimindeki PV 233 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, yola atılan başıboş köpeğe çarpması sonucu meydana geldi.

Sayım yönetimindeki araç, köpeğe çarptıktan sonra yolun solunda bulunan beton duvara çarpıp, ardından orta refüje girip takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.