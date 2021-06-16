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Lefkoşa-Girne yolunda kaza: 3 yaralı

16 Haziran 2021 Çarşamba 21:56
Lefkoşa-Girne yolunda kaza: 3 yaralı
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Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 21.30 sıralarında Lefkoşa - Girne Anayolunun 16 - 17 km üzerinde Lefkoşa istikametine doğru çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde seyreden 22 yaşındaki Norest Chitsıke yönetimindeki ZPG 626 plakalı araç ile seyrettiği sırada dikkatsizce yolun sağ şeridine geçiş yapması sonucu o esnada yolun sağ şeridi içerisinde ayni istikamete doğru seyreden 20 yaşındaki Doğukan Uzunkavak yönetimindeki KN 849 plakalı araca çarptı.

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Kazanın ardından KN 849 plakalı araç, o esnada kaza nedeniyle durmakta olan 37 yaşındaki Mehmet Özeltekin yönetimindeki ZNF 139 plakalı araca çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan KN 849 plakalı araç sürücüsü, ZPG 626 plakalı araç sürücüsü ve ZPG  626 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Chidima Nyong'un tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

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