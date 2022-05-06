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Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta bugün elektrik kesintileri olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(Kıb-Tek) bugün Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta şebekede yapılacak çalışmalardan dolayı elektrik kesintisi yapılacağını  duyurdu.

06 Mayıs 2022 Cuma 13:45
Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta bugün elektrik kesintileri olacak

Kıb-Tek’ten yapılan duyuruda 14:00 ile 19:00 saatleri arasında Lefkoşa’da Gürpınar, Yılmazköy, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyine elektrik verilemeyecek.

Kesinti Güzelyurt’ta Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgelerinde de olacak.

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Girne’de ise elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

“Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi Girne Polis Müdürlüğü ve Civarı, Ciklos Mevkii, Onar Village ve Civarı, Doğanköy'ün Güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi Su Pompaları, Beylerbeyi Dağ Kısmı, Begonvil Evleri Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi, Girne Barış Parkı Civarı, Soli ve Artsan Siteleri, 19 Mayıs Koleji ve Civarı, KTBK Kolordu K'lığı, Doğanköy Çemberi, Bedreddin Demirel Caddesi, Ecevit Caddesi, Semih Sancar Caddesi'nin bir kısmı, Doğanköy'ün bir kısmı, Girne Öğretmen Evi ve Milli Arşiv, Mahkemeler ve Girne Akçiçek Hastanesi Bölgesi, İnönü Caddesi, Girne 23 Nisan İlkokulu ile Anafartalar Lisesi ve Çevresi, Girne Çarşı ve Liman Hotel Bölgesi, Girne Marina Bölgesi, Colony Hotel ve Beycanlar İş Merkezi Bölgesi, Girne Turizm Parkı Civarı, Rocks Hotel Civarı, Girne Çarşı'nın Liman Kısmı, Dome Hotel ve Civarı, Savoy Hotel, Pis Su Arıtma Bölgesi, Türk Ocağı Spor Kulübü Bölgesi, Yalı Bölgesi ve Askeri Hastahane, Yukarı Girne'nin bir kısmı, 20 Temmuz Stadı ve Çevresi, Akpınar Pastanesi Cemberi ve Civarı, Girne Belediyesi Arıtma Tesisleri ve Civarı, Girne Sosyal Konutlar ve Eziç Premier Res. Çevresi, Yukarı Girne, Gaü Kız Yurdu ve Çevresi, Zeytinlik Köyü Doğusu, Güyap Evleri Bölgesi ve Girne Çevre Yolu dağ kısmı, Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apt.ları Bölgesi, Kaşkar Court Bölgesi, Jasmine Court Hotel ve Civarı ile Mavi Kordon Apt.ları Bölgesi, Girne Şehitler Caddesi, Patara Sitesi ve Civarı, Zeytinlik Sosyal Konutları, Zeytinlik Köy İçi, Ship Hotel ve Civarı, Yılan Adası ve Yolu, Oğuz Veli Ortaokulu ve Çevresi, K'oğlu Caddesi ve K'oğlu Lemar Çevresi, K'oğlu Sanayi, Ağır Bakım Taburu ve Jasmine Court Otel’in batısı, Ship Hotel ve Civarı, Yılan Adası ve Yolu, Oğuz Veli Ortaokulu ve Çevresi, K'oğlu Caddesi ve K'oğlu Lemar Çevresi, K'oğlu Sanayi, Ağır Bakım Taburu ve Jasmine Court Otel’in batısı, Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, K’oğlu S Bölgesi, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı, K’oğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi bölgeleri”

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Son Güncelleme: 07.05.2022 09:48
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